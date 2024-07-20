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Журналист Херш раскрыл план демократов насчет Джо Байдена

Журналист Херш раскрыл план демократов насчет Джо Байдена - 20.07.2024, ПРАЙМ

Журналист Херш раскрыл план демократов насчет Джо Байдена

Демократическая партия США намерена оставить Джо Байдена на посту президента до января 2025 года, когда должен будет принять присягу новый американский лидер,... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T22:01+0300

2024-07-20T22:01+0300

2024-07-20T22:01+0300

политика

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Демократическая партия США намерена оставить Джо Байдена на посту президента до января 2025 года, когда должен будет принять присягу новый американский лидер, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники."Главная проблема, — это сделать так, чтобы Байден не решил немедленно уйти с должности и передать ее (вице-президенту Камале - ред.) Харрис", — пишет Херш в своей статье на портале Substack.Как сообщают его собеседники, если Байден решит не участвовать в выборах и откажется от второго срока, это будет выгодно для республиканцев перед ноябрьским голосованием в США. Они будут все чаще подчеркивать, что нынешний президент не подходит для этой должности.В субботу сенатор Джей-Ди Вэнс, кандидат на пост вице-президента США от республиканской партии, призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку. По мнению Вэнса, Байден должен отказаться от борьбы за второй срок, если он не уверен в своих силах.

https://1prime.ru/20240719/bayden-850289203.html

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джо байден, сша, выборы в сша