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"Путин был прав. Абсолютно во всем". В США наконец признали очевидное

"Путин был прав. Абсолютно во всем". В США наконец признали очевидное - 20.07.2024, ПРАЙМ

"Путин был прав. Абсолютно во всем". В США наконец признали очевидное

Президент России Владимир Путин правильно рассчитал, что Запад рано или поздно устанет от Украины. На третий год украинский конфликт "осточертел всей Америке",... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T13:49+0300

2024-07-20T13:49+0300

2024-07-20T13:49+0300

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин правильно рассчитал, что Запад рано или поздно устанет от Украины. На третий год украинский конфликт "осточертел всей Америке", и похоже, что "Зеленский и его шайка" скоро потеряют для Соединенных Штатов всякую ценность. Такое мнение в материале для The New York Times высказал американский журналист Антон Трояновский.В самом начале статьи он предположил, что "возможно, американская внешняя политика приближается к тому, какой ее видит президент России". После чего отметил, что всю российскую стратегию для победы над Украиной можно описать встречным вопросом, который Владимир Путин задал журналисту Такеру Карлсону, комментируя вопрос о возможном вмешательстве Соединенных Штатов в украинский конфликт: "Вам (США – прим. ред.) что, заняться больше нечем?"Таким образом, российский лидер, как считает Трояновский, выразил уверенность, что как США, так и Запад в целом в конце концов устанут от Украины.И сегодня, "спустя несколько бурных для американской политики недель Путин, похоже, как никогда близок к желанному для него ответу", говорится в публикации.Аргументируя этот тезис, автор статьи упомянул, что главный союзник Киева – президент США Джо Байден - "погряз в крупнейшем за весь свой срок политическом кризисе". Его же соперник в предвыборной гонке Дональд Трамп выбрал на роль своего вице-президента "яростного критика" помощи США Киеву и недавно в очередной раз объявил о намерении завершить конфликт.Из этого Тряновский делает вывод, что динамика внешней политики США "может стать более близка к тому, как ее видит Путин", то есть это политический курс, при котором американцы уделяют Украине гораздо меньше внимания, чем Россия.А значит, отказ США от дальнейшей поддержки Украины, считает автор статьи, "вопрос времени, как уже произошло с Афганистаном в 2021 году".

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