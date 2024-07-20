https://1prime.ru/20240720/ukraina-850298680.html

Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ

Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ - 20.07.2024, ПРАЙМ

Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ

Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T19:37+0300

2024-07-20T19:37+0300

2024-07-20T19:37+0300

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украинцы будут контратаковать до последнего момента, пока не погибнет последний профессиональный украинский солдат", — отметил он.По мнению эксперта, они будут привлекать любые доступные ресурсы, однако их вооружение недостаточно эффективно, и его будет недостаточно для достижения целей. Бывший военный считает, что поставка истребителей F-16 лишь ускорит поражение украинских войск."Их (истребители — прим. ред.) уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта", — добавил Риттер.Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.

https://1prime.ru/20240720/piloty-850298381.html

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сша, украина, f-16, всу