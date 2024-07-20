https://1prime.ru/20240720/ukraina-850298680.html
Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ
Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ - 20.07.2024, ПРАЙМ
Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ
Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T19:37+0300
2024-07-20T19:37+0300
2024-07-20T19:37+0300
спецоперация на украине
сша
украина
f-16
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украинцы будут контратаковать до последнего момента, пока не погибнет последний профессиональный украинский солдат", — отметил он.По мнению эксперта, они будут привлекать любые доступные ресурсы, однако их вооружение недостаточно эффективно, и его будет недостаточно для достижения целей. Бывший военный считает, что поставка истребителей F-16 лишь ускорит поражение украинских войск."Их (истребители — прим. ред.) уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта", — добавил Риттер.Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.
https://1prime.ru/20240720/piloty-850298381.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, f-16, всу
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, F-16, ВСУ
Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ
Риттер: ВСУ пойдут на новую контратаку, но у них нет ресурсов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
"Украинцы будут контратаковать до последнего момента, пока не погибнет последний профессиональный украинский солдат", — отметил он.
По мнению эксперта, они будут привлекать любые доступные ресурсы, однако их вооружение недостаточно эффективно, и его будет недостаточно для достижения целей. Бывший военный считает, что поставка истребителей F-16 лишь ускорит поражение украинских войск.
"Их (истребители — прим. ред.) уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта", — добавил Риттер.
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.