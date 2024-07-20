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Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ
Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ - 20.07.2024, ПРАЙМ
Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ
Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T19:37+0300
2024-07-20T19:37+0300
спецоперация на украине
сша
украина
f-16
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украинцы будут контратаковать до последнего момента, пока не погибнет последний профессиональный украинский солдат", — отметил он.По мнению эксперта, они будут привлекать любые доступные ресурсы, однако их вооружение недостаточно эффективно, и его будет недостаточно для достижения целей. Бывший военный считает, что поставка истребителей F-16 лишь ускорит поражение украинских войск."Их (истребители — прим. ред.) уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта", — добавил Риттер.Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.
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сша, украина, f-16, всу
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, F-16, ВСУ
19:37 20.07.2024
 
Без шансов. В США оценили возможное контрнаступление ВСУ

Риттер: ВСУ пойдут на новую контратаку, но у них нет ресурсов

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина будет продолжать безуспешные попытки контрнаступления, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Украинцы будут контратаковать до последнего момента, пока не погибнет последний профессиональный украинский солдат", — отметил он.
По мнению эксперта, они будут привлекать любые доступные ресурсы, однако их вооружение недостаточно эффективно, и его будет недостаточно для достижения целей. Бывший военный считает, что поставка истребителей F-16 лишь ускорит поражение украинских войск.
"Их (истребители — прим. ред.) уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолеты. Это мечта", — добавил Риттер.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
В США назвали сроки завершения обучения пилотов ВСУ управлению F-16
19:08
Газета Politico ранее сообщила, что Украина жалуется западным странам на недостаточность подготовки украинских пилотов, которых обучают управлению истребителями F-16. Она требует от США и других стран ускорить их обучение.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАF-16ВСУ
 
 
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