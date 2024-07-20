https://1prime.ru/20240720/ukraina-850298960.html

На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии

На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии - 20.07.2024, ПРАЙМ

На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии

Сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку учетно-военных документов сотрудников, что привело к остановке работы комбината, сообщили в крупнейшем | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T20:37+0300

2024-07-20T20:37+0300

2024-07-20T20:37+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

мобилизация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку учетно-военных документов сотрудников, что привело к остановке работы комбината, сообщили в крупнейшем горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Сообщается, что Из-за действий ТЦК часть персонала не смогла добраться до своих рабочих мест, что привело к остановке одного из ключевых агрегатов прокатного производства. В результате предприятие понесло потери в производстве проката.На предприятии действия военных комиссариатов назвали деструктивными и опасными для производственных процессов. В компании подчеркнули, что процесс бронирования работников осуществляется в соответствии с законодательством.Кроме того, по данным комбината, три тысячи сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог" уже служат в рядах ВСУ, а 167 из них погибли. Директор департамента кадровой политики минобороны страны Марк Андрусяк 14 июля предупредил, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

https://1prime.ru/20240720/zelenskiy-850296431.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация, мобилизация на украине