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На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии
На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии - 20.07.2024, ПРАЙМ
На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии
Сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку учетно-военных документов сотрудников, что привело к остановке работы комбината, сообщили в крупнейшем | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T20:37+0300
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку учетно-военных документов сотрудников, что привело к остановке работы комбината, сообщили в крупнейшем горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". Сообщается, что Из-за действий ТЦК часть персонала не смогла добраться до своих рабочих мест, что привело к остановке одного из ключевых агрегатов прокатного производства. В результате предприятие понесло потери в производстве проката.На предприятии действия военных комиссариатов назвали деструктивными и опасными для производственных процессов. В компании подчеркнули, что процесс бронирования работников осуществляется в соответствии с законодательством.Кроме того, по данным комбината, три тысячи сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог" уже служат в рядах ВСУ, а 167 из них погибли. Директор департамента кадровой политики минобороны страны Марк Андрусяк 14 июля предупредил, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине
На Украине проверка военкомата сорвала работу на крупном предприятии
"АрселорМиттал Кривой Рог": массовая проверка военкомата сорвала производственный процесс
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сотрудники военкомата накануне устроили массовую проверку учетно-военных документов сотрудников, что привело к остановке работы комбината, сообщили в крупнейшем горно-металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог".
Сообщается, что Из-за действий ТЦК часть персонала не смогла добраться до своих рабочих мест, что привело к остановке одного из ключевых агрегатов прокатного производства. В результате предприятие понесло потери в производстве проката.
На предприятии действия военных комиссариатов назвали деструктивными и опасными для производственных процессов. В компании подчеркнули, что процесс бронирования работников осуществляется в соответствии с законодательством.
Кроме того, по данным комбината, три тысячи сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог" уже служат в рядах ВСУ, а 167 из них погибли.
Директор департамента кадровой политики минобороны страны Марк Андрусяк 14 июля предупредил, что военнообязанных граждан Украины, не обновивших свои военно-учетные данные, с 17 июля начнут штрафовать.
В Раде раскрыли, что скоро сделает Зеленский
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.