https://1prime.ru/20240720/ukraina-850299516.html

СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта

СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта - 20.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта

Разделение Украины на две части по аналогии с КНДР и Республикой Кореей является наиболее вероятным исходом этого кризиса, заявил CNBC бывший посол Сингапура в... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T21:45+0300

2024-07-20T21:45+0300

2024-07-20T21:45+0300

спецоперация на украине

украина

сво

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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Разделение Украины на две части по аналогии с КНДР и Республикой Кореей является наиболее вероятным исходом этого кризиса, заявил CNBC бывший посол Сингапура в России Билахари Каусикан."Это то, что произошло с Кореей. Корея все еще находится в состоянии войны, Северной и Южной, юридически, но существует перемирие и разделённая страна. Я рассматриваю это как окончательное решение для Украины", — считает Каусикан.Как сообщает CNBC, дипломат также не исключает, что если бывший президент США Дональд Трамп вернётся в Белый дом, он может предпринять "что-то драматическое" в отношении Украины, чтобы отличаться от предыдущей администрации Джо Байдена. Ведь экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии неоднократно заявлял, что может положить конец войне на Украине "в течение 24 часов".Он отметил, что подход Трампа может заставить Украину согласиться на перемирие — то есть на соглашение о прекращении боевых действий. Однако это не обязательно будет означать прекращение войны, что может привести к расколу в украинском обществе. Это ещё один аргумент в пользу корейского сценария.

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украина, сво, мирные переговоры