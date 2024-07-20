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СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта
СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта - 20.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта
Разделение Украины на две части по аналогии с КНДР и Республикой Кореей является наиболее вероятным исходом этого кризиса, заявил CNBC бывший посол Сингапура в... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T21:45+0300
2024-07-20T21:45+0300
спецоперация на украине
украина
сво
мирные переговоры
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Разделение Украины на две части по аналогии с КНДР и Республикой Кореей является наиболее вероятным исходом этого кризиса, заявил CNBC бывший посол Сингапура в России Билахари Каусикан."Это то, что произошло с Кореей. Корея все еще находится в состоянии войны, Северной и Южной, юридически, но существует перемирие и разделённая страна. Я рассматриваю это как окончательное решение для Украины", — считает Каусикан.Как сообщает CNBC, дипломат также не исключает, что если бывший президент США Дональд Трамп вернётся в Белый дом, он может предпринять "что-то драматическое" в отношении Украины, чтобы отличаться от предыдущей администрации Джо Байдена. Ведь экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии неоднократно заявлял, что может положить конец войне на Украине "в течение 24 часов".Он отметил, что подход Трампа может заставить Украину согласиться на перемирие — то есть на соглашение о прекращении боевых действий. Однако это не обязательно будет означать прекращение войны, что может привести к расколу в украинском обществе. Это ещё один аргумент в пользу корейского сценария.
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украина, сво, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, мирные переговоры
21:45 20.07.2024
 
СМИ узнали о наиболее вероятном исходе украинского конфликта

CNBC: исход украинского конфликта по корейскому сценарию наиболее вероятен

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Разделение Украины на две части по аналогии с КНДР и Республикой Кореей является наиболее вероятным исходом этого кризиса, заявил CNBC бывший посол Сингапура в России Билахари Каусикан.
"Это то, что произошло с Кореей. Корея все еще находится в состоянии войны, Северной и Южной, юридически, но существует перемирие и разделённая страна. Я рассматриваю это как окончательное решение для Украины", — считает Каусикан.
Как сообщает CNBC, дипломат также не исключает, что если бывший президент США Дональд Трамп вернётся в Белый дом, он может предпринять "что-то драматическое" в отношении Украины, чтобы отличаться от предыдущей администрации Джо Байдена. Ведь экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии неоднократно заявлял, что может положить конец войне на Украине "в течение 24 часов".
Он отметил, что подход Трампа может заставить Украину согласиться на перемирие — то есть на соглашение о прекращении боевых действий. Однако это не обязательно будет означать прекращение войны, что может привести к расколу в украинском обществе. Это ещё один аргумент в пользу корейского сценария.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОмирные переговоры
 
 
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