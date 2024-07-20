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"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны нести ответственность за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T23:41+0300
2024-07-20T23:41+0300
2024-07-20T23:41+0300
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны нести ответственность за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Это не трагическое событие? С октября 2023-го по июнь 2024-го убивать молодых парней, мужчин наших вот там, в Крынках. Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский, Залужный. Они должны за это ответить", — возмутился он.По мнению эксперта, речь идёт о настоящем преступлении — они сознательно отправили большое количество украинцев на верную гибель.Ранее, 18 июля, украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской полиции сообщило, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось только 262 погибших.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
Соскин: Сырский и генералы ВСУ должны ответить за высокие потери в Крынках
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ.
Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны нести ответственность за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube
.
"Это не трагическое событие? С октября 2023-го по июнь 2024-го убивать молодых парней, мужчин наших вот там, в Крынках. Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский, Залужный. Они должны за это ответить", — возмутился он.
По мнению эксперта, речь идёт о настоящем преступлении — они сознательно отправили большое количество украинцев на верную гибель.
Ранее, 18 июля, украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской полиции сообщило, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось только 262 погибших.