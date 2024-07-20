Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках - 20.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240720/ukraina-850300269.html
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках - 20.07.2024, ПРАЙМ
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках
Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны нести ответственность за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T23:41+0300
2024-07-20T23:41+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны нести ответственность за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Это не трагическое событие? С октября 2023-го по июнь 2024-го убивать молодых парней, мужчин наших вот там, в Крынках. Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский, Залужный. Они должны за это ответить", — возмутился он.По мнению эксперта, речь идёт о настоящем преступлении — они сознательно отправили большое количество украинцев на верную гибель.Ранее, 18 июля, украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской полиции сообщило, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось только 262 погибших.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_e25074c5f39f229cd712e8f40584bb97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
23:41 20.07.2024
 
"Должны ответить". В Киеве набросились на Сырского из-за ЧП в Крынках

Соскин: Сырский и генералы ВСУ должны ответить за высокие потери в Крынках

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский и другие генералы должны нести ответственность за большие потери ВСУ в Крынках, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Это не трагическое событие? С октября 2023-го по июнь 2024-го убивать молодых парней, мужчин наших вот там, в Крынках. Сейчас надо просто назвать преступников среди генералитета. Они у одних забрали жизни, а других — искалечили. Сырский, Залужный. Они должны за это ответить", — возмутился он.
По мнению эксперта, речь идёт о настоящем преступлении — они сознательно отправили большое количество украинцев на верную гибель.
Ранее, 18 июля, украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской полиции сообщило, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось только 262 погибших.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала