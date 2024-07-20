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Юань сохраняет стабильность против рубля вторую неделю подряд

Юань сохраняет стабильность против рубля вторую неделю подряд - 20.07.2024, ПРАЙМ

Юань сохраняет стабильность против рубля вторую неделю подряд

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе продолжил стабилизироваться, выровнявшись после скачка волатильности, который произошел в середине июня после... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T08:48+0300

2024-07-20T08:48+0300

2024-07-20T09:52+0300

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе продолжил стабилизироваться, выровнявшись после скачка волатильности, который произошел в середине июня после введения США санкций против Московской биржи. При этом основная валюта на российском биржевом рынке - юань – продолжил консолидацию около "круглого" уровня 12 рублей.Слегка сократившиеся продажи валюты экспортерами и финансовыми властями продолжили уравновешиваться покупками валюты под импорт, который также сохраняется подавленным.В итоге, юань на Московской бирже провел неделю в узком коридоре: 11,94-12,1 рубля. При этом на два дня повышения валюты КНР пришлось три сессии ее снижения.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже вторую неделю подряд практически не изменился и составил 11,97 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 28 копеек до 88,02 рубля, евро – поднялся тоже на 28 копеек, до 96,04 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Это в целом соответствует динамике доллара к юаню на форексе, где валюта США прибавила за неделю от 7,25 до 7,27 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы доллар на российском рынке стоит 7,3534 юаня, то есть на 1,2% дороже форекса.Недельный объем торгов юанем на Мосбирже подрос до 390,6 миллиарда рублей на торгах с расчетами "завтра" против 339,5 миллиарда неделей ранее, видимо, в условиях приближения июльского пика налоговых выплат в РФ.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 7,28 тысячи против 7,45 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ СПРАВИЛСЯ С ВОЛНЕНИЕМ ТРЕЙДЕРОВРубль начал рабочую неделю довольно резким падением против юаня на Московской бирже, сразу на минимум с конца июня – юань подорожал до 12,1 рубля. Видимо, в преддверии налогового периода, когда рубль традиционно укрепляется, участники рынка решили увеличить диапазон колебаний, вначале подняв курс юаня. Некоторое сокращение продаж валюты экспортерами и финансовыми властями этому способствовали.Некоторую нервозность в динамику курса рубля могло внести решение Банка России приостановить публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем за рубли, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".Впрочем, кроме эмоционального, другого влияния это решение не оказало. Регулятор поспешил успокоить игроков рынка, что продолжит рассчитывать и публиковать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным.Глава ВТБ Андрей Костин также вербально поддержал рубль, заявив, что на предстоящем 26 июля заседании Банка России может повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в поиске стабилизационных уровней, которые после непродолжительных изысканий нашлись немного ниже психологической отметки 12 рублей за юань.Оценки экспертов ЦБ РФ поддержали российскую валюту. Они считают, что текущий рост потребительских цен в России в июне замедлился, но текущее инфляционное давление остается выше, чем в первом квартале 2024 года.Для возвращения инфляции к цели, а экономики – к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, также считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. Рост ВВП РФ во II квартале на 0,8% говорит о сохранении перегрева экономики, полагают эксперты.Все это готовит почву для повышения Центробанком РФ ключевой ставки в уже пятницу. А продажи валюты экспортерами под налоговый период усилят тенденцию к закреплению курса ниже 12 рублей за юань.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рубль, юань