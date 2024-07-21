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"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы"

"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы" - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы"

Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T09:12+0300

2024-07-21T09:12+0300

2024-07-21T09:14+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Безопасность - наш приоритет номер один. Поэтому над безопасностью любого продукта мы работаем непрерывно, у каждого крупного продукта есть отдельная команда безопасности. Каждый день работа этих людей состоит в том, чтобы выявлять потенциальные проблемы безопасности и закрывать их - когда ты ее находишь, это потенциал для взлома", - сообщил он. Кроме того, "Яндекс" привлекает внешние компании с целью попытки взлома своих сервисов и независимой оценки работы. Однако, по его словам, абсолютно любой продукт в мире могут взломать. Поэтому задача команды безопасности работать на опережение и предотвращать урон для пользователей. "Мы считаем, что уровень безопасности у нас высокий, очень высокий, и нашим пользователям не о чем беспокоиться. Что не исключает, что какие-то инциденты могут случаться, мы здесь не исключение из мировой практики. Важно быстро реагировать и вкладываться в технологии защиты", - также заявил Масюк.

https://1prime.ru/20240720/alisa-850294377.html

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