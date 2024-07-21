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"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы" - 21.07.2024, ПРАЙМ
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"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы"
"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы" - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы"
Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T09:12+0300
2024-07-21T09:14+0300
яндекс алиса
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Безопасность - наш приоритет номер один. Поэтому над безопасностью любого продукта мы работаем непрерывно, у каждого крупного продукта есть отдельная команда безопасности. Каждый день работа этих людей состоит в том, чтобы выявлять потенциальные проблемы безопасности и закрывать их - когда ты ее находишь, это потенциал для взлома", - сообщил он. Кроме того, "Яндекс" привлекает внешние компании с целью попытки взлома своих сервисов и независимой оценки работы. Однако, по его словам, абсолютно любой продукт в мире могут взломать. Поэтому задача команды безопасности работать на опережение и предотвращать урон для пользователей. "Мы считаем, что уровень безопасности у нас высокий, очень высокий, и нашим пользователям не о чем беспокоиться. Что не исключает, что какие-то инциденты могут случаться, мы здесь не исключение из мировой практики. Важно быстро реагировать и вкладываться в технологии защиты", - также заявил Масюк.
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яндекс алиса, безопасность
Яндекс Алиса, безопасность
09:12 21.07.2024 (обновлено: 09:14 21.07.2024)
 
"Взломать можно". В "Яндексе" оценили безопасность "Алисы"

"Яндекс": уровень безопасности "Алисы" очень высокий, но взломать ее можно

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Уровень безопасности голосового помощника "Алиса" очень высокий, пользователям не о чем беспокоиться, однако шанс его взломать все же есть, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Безопасность - наш приоритет номер один. Поэтому над безопасностью любого продукта мы работаем непрерывно, у каждого крупного продукта есть отдельная команда безопасности. Каждый день работа этих людей состоит в том, чтобы выявлять потенциальные проблемы безопасности и закрывать их - когда ты ее находишь, это потенциал для взлома", - сообщил он.
Кроме того, "Яндекс" привлекает внешние компании с целью попытки взлома своих сервисов и независимой оценки работы.
Однако, по его словам, абсолютно любой продукт в мире могут взломать. Поэтому задача команды безопасности работать на опережение и предотвращать урон для пользователей.
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"Мы считаем, что уровень безопасности у нас высокий, очень высокий, и нашим пользователям не о чем беспокоиться. Что не исключает, что какие-то инциденты могут случаться, мы здесь не исключение из мировой практики. Важно быстро реагировать и вкладываться в технологии защиты", - также заявил Масюк.
 
Яндекс Алисабезопасность
 
 
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