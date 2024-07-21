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СМИ: Байден предпримет последнюю отчаянную попытку спасти свою кампанию

СМИ: Байден предпримет последнюю отчаянную попытку спасти свою кампанию - 21.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Байден предпримет последнюю отчаянную попытку спасти свою кампанию

Президент США Джо Байден в эти выходные предпримет последнюю отчаянную попытку по спасению своей президентской кампании. Об этом сообщило агентство Bloomberg. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T17:10+0300

2024-07-21T17:10+0300

2024-07-21T17:10+0300

политика

сша

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в эти выходные предпримет последнюю отчаянную попытку по спасению своей президентской кампании. Об этом сообщило агентство Bloomberg. "Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание", — сказано в публикации. В связи с ростом внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома США Дональдом Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента страны могут заменить на другого кандидата. Наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не намерен покидать президентскую гонку. При этом он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если сам не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у Демократической партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Вместе с тем Байден говорит, что хочет продолжать гонку и идти до конца и полагает, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.

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сша, джо байден, выборы в сша