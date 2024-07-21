https://1prime.ru/20240721/bayden-850306644.html
СМИ: Байден предпримет последнюю отчаянную попытку спасти свою кампанию
СМИ: Байден предпримет последнюю отчаянную попытку спасти свою кампанию - 21.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден предпримет последнюю отчаянную попытку спасти свою кампанию
Президент США Джо Байден в эти выходные предпримет последнюю отчаянную попытку по спасению своей президентской кампании. Об этом сообщило агентство Bloomberg. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T17:10+0300
2024-07-21T17:10+0300
2024-07-21T17:10+0300
политика
сша
джо байден
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_0:110:3139:1876_1920x0_80_0_0_72225127aa9df93331d595f657d13496.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в эти выходные предпримет последнюю отчаянную попытку по спасению своей президентской кампании. Об этом сообщило агентство Bloomberg. "Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание", — сказано в публикации. В связи с ростом внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома США Дональдом Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента страны могут заменить на другого кандидата. Наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не намерен покидать президентскую гонку. При этом он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если сам не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у Демократической партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Вместе с тем Байден говорит, что хочет продолжать гонку и идти до конца и полагает, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.
https://1prime.ru/20240720/ssha-850299762.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_064ffb7a5c733ee65a50669ba21d996a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
СМИ: Байден предпримет последнюю отчаянную попытку спасти свою кампанию
Bloomberg: Байден предпримет последнюю попытку спасти кампанию на этих выходных
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в эти выходные предпримет последнюю отчаянную попытку по спасению своей президентской кампании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
"Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание", — сказано в публикации.
В связи с ростом внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома США Дональдом Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента страны могут заменить на другого кандидата. Наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не намерен покидать президентскую гонку. При этом он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если сам не сможет полностью отработать второй президентский срок.
Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у Демократической партии будет на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Вместе с тем Байден говорит, что хочет продолжать гонку и идти до конца и полагает, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США намечены на 5 ноября.
Журналист Херш раскрыл план демократов насчет Джо Байдена