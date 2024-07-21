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Байден объявил о выходе из президентской гонки

Байден объявил о выходе из президентской гонки - 21.07.2024, ПРАЙМ

Байден объявил о выходе из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден сообщил в воскресенье, что прекратит борьбу за переизбрание на второй срок от Демократической партии, при этом он планирует | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T21:03+0300

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политика

сша

джо байден

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден сообщил в воскресенье, что прекратит борьбу за переизбрание на второй срок от Демократической партии, при этом он планирует дослужить свой текущий срок до конца. "Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока", — написал он в официальном письме, размещенном в его соцсетях. Байден пообещал более подробно рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на этой неделе.При этом в его заявлении ничего не сказано о потенциальной замене в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Байден ограничился лишь благодарностью в адрес вице-президента Камалы Харрис за то, что она была "экстраординарным партнером во всей этой работе".Ранее в своих публичных заявлениях Байден говорил, что Харрис должна стать отличным кандидатом в президенты.

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сша, джо байден, выборы в сша