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Без жилья и с долгом. Эксперт назвал опасное последствие ипотеки

Без жилья и с долгом. Эксперт назвал опасное последствие ипотеки - 21.07.2024, ПРАЙМ

Без жилья и с долгом. Эксперт назвал опасное последствие ипотеки

Перегретый рынок жилья таит в себе опасность - квартиры могут падать в цене из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщики окажутся в патовой ситуации - в... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T02:02+0300

2024-07-21T02:02+0300

2024-07-21T02:02+0300

ипотека

цены на жилье

жилье

вторичное жилье

новостройки

продажи новостроек

кредит

алексей кричевский

эксклюзив

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Перегретый рынок жилья таит в себе опасность - квартиры могут падать в цене из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщики окажутся в патовой ситуации - в случае невыплаты кредита банк заберет у них жилье, но долг погашен не будет, рассказал агентству “Прайм” эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский.Цены на недвижимость падают уже несколько месяцев - об этом пока говорят очень аккуратно, но это просто факт, с которым сложно поспорить. Это особенно заметно по стоимости сделок. А цены, заявленные в объявлениях - не показатель: торг сейчас может запросто убрать до 10 процентов. Поэтому ситуация, в которую попали продавцы, особенно спекулятивные и с кредитными средствами, очень опасная.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДе-факто расклад, в котором собственник может остаться и без недвижимости, и с долгами, вполне себе реальный. “Может получиться, что кто-то несколько лет платил кредит, потом решил продать недвижимость. И вышло так, что вроде бы и продал, но остался должен”, - рассуждает он.Новостроек это тоже касается, потому что любая перепродажа ДДУ - это уже вторичная продажа. А сейчас вторичная недвижимость в среднем на 30-40% дешевле новостроек. Понятно, что чем "моложе" дом, в котором продается объект, тем меньше разница, но в любом случае дельта будет никак не ниже 20%. Хотя бы потому, что льготный кредит на ДДУ получить было нереально. Выхода, можно сказать, нет. Квартиры будут дешеветь и дальше, ведь ипотека сдувается, а некредитного спроса недостаточно. Запрос на аренду пока есть, но и там рынок может перенасытиться, и арендодателям придется идти на уступки. Сдача в аренду может быть невыгодна, особенно с учетом налогов и амортизации, поэтому продавцам придется падать в цене, если есть потребность в продаже. Либо ждать появления прецедентов, когда банк заберет жилье себе, а взамен обнулит ипотечный кредит. Они непременно появятся, заключил Кричевский.

https://1prime.ru/20240624/ipoteka-849392991.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, цены на жилье, жилье, вторичное жилье, новостройки, продажи новостроек, кредит, алексей кричевский, эксклюзив