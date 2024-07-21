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Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения на выборы в США

Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения на выборы в США - 21.07.2024, ПРАЙМ

Чета Клинтонов поддержала кандидатуру Харрис для выдвижения на выборы в США

Бывший глава Белого дома США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T22:36+0300

2024-07-21T22:36+0300

2024-07-21T22:36+0300

политика

сша

хиллари клинтон

билл клинтон

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома США Билл Клинтон с супругой Хиллари поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии. Об этом говорится в заявлении Клинтонов, размещенном в аккаунте бывшего президента в соцсети Х. Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет участвовать в президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ее", — сказано в заявлении.

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