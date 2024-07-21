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На российский рынок вернулся легендарный надежный корейский кроссовер - 21.07.2024, ПРАЙМ
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На российский рынок вернулся легендарный надежный корейский кроссовер
На российский рынок вернулся легендарный надежный корейский кроссовер - 21.07.2024, ПРАЙМ
На российский рынок вернулся легендарный надежный корейский кроссовер
Легендарный надежный кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта, сообщил "За рулем". | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T15:41+0300
2024-07-21T15:41+0300
экономика
авто
kia
кроссовер
покупка автомобиля
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Легендарный надежный кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта, сообщил "За рулем". По данным портала, первый кроссовер данной модели, о продаже которого стало известно, появился в Омске. Дилер предлагает за него 2,85 миллиона рублей. Отмечается, что за данную сумму продается собранная в Казахстане базовая версия "Комфорт" и это минимальная стоимость, которую удалось обнаружить "ЗР". В нее не входят цена оформления электронного ПТС и таможенная пошлина в размере 306 тысяч рублей. Предлагаемый к продаже Kia Sportage имеет в салоне сдвоенный дисплей, совмещающий мультимедиа и цифровую приборную панель. Под капотом находится 150-сильный "атмосферник" на два литра, а вместе с двигателем функционирует шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у модели – передний.В публикации сказано, что помимо базовой версии "Комфорт", на рынке уже представлены комплектации подороже. Например, в Благовещенске есть модель с 200-сильным полуторалитровым турбомотором и восьмиступенчатой АКП стоимостью от 3,02 миллиона рублей. В Казани можно купить Kia Sportage в комплектации со 150-сильным "атмосферником" за 3,15 миллиона рублей, а в других городах цена колеблется от 3,45 до 3,5 миллиона рублей. Кроме того, на рынке есть версия с 236-сильным двигателем с панорамной крышей, электронными помощниками и круиз-контролем стоимостью от 3,62 миллиона рублей.
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авто, kia, кроссовер, покупка автомобиля
Экономика, Авто, Kia, кроссовер, покупка автомобиля
15:41 21.07.2024
 
На российский рынок вернулся легендарный надежный корейский кроссовер

"ЗР": российские дилеры возобновили продажи Kia Sportage по цене от 2,85 млн руб

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота автосборочного предприятия "Автотор"
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Легендарный надежный кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта, сообщил "За рулем".
По данным портала, первый кроссовер данной модели, о продаже которого стало известно, появился в Омске. Дилер предлагает за него 2,85 миллиона рублей.
Отмечается, что за данную сумму продается собранная в Казахстане базовая версия "Комфорт" и это минимальная стоимость, которую удалось обнаружить "ЗР". В нее не входят цена оформления электронного ПТС и таможенная пошлина в размере 306 тысяч рублей.
Предлагаемый к продаже Kia Sportage имеет в салоне сдвоенный дисплей, совмещающий мультимедиа и цифровую приборную панель. Под капотом находится 150-сильный "атмосферник" на два литра, а вместе с двигателем функционирует шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод у модели – передний.
В публикации сказано, что помимо базовой версии "Комфорт", на рынке уже представлены комплектации подороже. Например, в Благовещенске есть модель с 200-сильным полуторалитровым турбомотором и восьмиступенчатой АКП стоимостью от 3,02 миллиона рублей. В Казани можно купить Kia Sportage в комплектации со 150-сильным "атмосферником" за 3,15 миллиона рублей, а в других городах цена колеблется от 3,45 до 3,5 миллиона рублей. Кроме того, на рынке есть версия с 236-сильным двигателем с панорамной крышей, электронными помощниками и круиз-контролем стоимостью от 3,62 миллиона рублей.
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ЭкономикаАвтоKiaкроссоверпокупка автомобиля
 
 
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