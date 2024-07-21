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В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием

В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием - 21.07.2024, ПРАЙМ

В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием

Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T21:49+0300

2024-07-21T21:49+0300

2024-07-21T21:50+0300

энергетика

россия

госдума

куба

нпз

нефть

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ГАВАНА, 21 июля - ПРАЙМ. Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии переговоров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг — более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", — рассказал он журналистам. Бабаков отметил, что на острове есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь". По его словам, "самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы". Парламентарий добавил, что по теме постройки НПЗ проводится переговорный процесс.

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куба

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россия, госдума, куба, нпз, нефть