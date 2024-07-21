https://1prime.ru/20240721/kuba-850310128.html
В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием
В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием - 21.07.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием
Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T21:49+0300
2024-07-21T21:49+0300
2024-07-21T21:50+0300
энергетика
россия
госдума
куба
нпз
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82140/89/821408949_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_712b13c37e865a5ff0081e8d6603bb0f.jpg
ГАВАНА, 21 июля - ПРАЙМ. Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии переговоров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг — более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", — рассказал он журналистам. Бабаков отметил, что на острове есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь". По его словам, "самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы". Парламентарий добавил, что по теме постройки НПЗ проводится переговорный процесс.
https://1prime.ru/20240712/rakety-850037337.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82140/89/821408949_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_ed99d970bc37b41e2f840e63d2ed4d43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, куба, нпз, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Госдума, КУБА, НПЗ, Нефть
В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием
Бабаков: строительство НПЗ на Кубе с участием РФ находится на стадии переговоров
ГАВАНА, 21 июля - ПРАЙМ. Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии переговоров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг — более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", — рассказал он журналистам.
Бабаков отметил, что на острове есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь".
По его словам, "самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы".
Парламентарий добавил, что по теме постройки НПЗ проводится переговорный процесс.
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине