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В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием - 21.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием
В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием - 21.07.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием
Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T21:49+0300
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энергетика
россия
госдума
куба
нпз
нефть
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ГАВАНА, 21 июля - ПРАЙМ. Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии переговоров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг — более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", — рассказал он журналистам. Бабаков отметил, что на острове есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь". По его словам, "самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы". Парламентарий добавил, что по теме постройки НПЗ проводится переговорный процесс.
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россия, госдума, куба, нпз, нефть
Энергетика, РОССИЯ, Госдума, КУБА, НПЗ, Нефть
21:49 21.07.2024 (обновлено: 21:50 21.07.2024)
 
В ГД рассказали о проекте строительства НПЗ на Кубе с российским участием

Бабаков: строительство НПЗ на Кубе с участием РФ находится на стадии переговоров

© РИА Новости . Александр СоловскийПлощадь Революции в Гаване
Площадь Революции в Гаване - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Александр Соловский
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ГАВАНА, 21 июля - ПРАЙМ. Вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода на Кубе, в проекте которого могут принять участие крупные российские госкомпании, сейчас находится на стадии переговоров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Звучала тема возможного строительства НПЗ, и в этой связи возможный следующий шаг — более глубокая переработка нефтепродуктов и в том числе создание удобрений", — рассказал он журналистам.
Бабаков отметил, что на острове есть сырая нефть и логично было бы "не везти нефтепродукты, а производить здесь".
По его словам, "самые крупные российские госкомпании могли бы быть здесь задействованы".
Парламентарий добавил, что по теме постройки НПЗ проводится переговорный процесс.
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ЭнергетикаРОССИЯГосдумаКУБАНПЗНефть
 
 
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