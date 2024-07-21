https://1prime.ru/20240721/napitki-850302073.html

Исследование показало, что россияне стали предпочитать квасу

Исследование показало, что россияне стали предпочитать квасу - 21.07.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, что россияне стали предпочитать квасу

Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T09:06+0300

2024-07-21T09:06+0300

2024-07-21T09:09+0300

экономика

россия

газированные напитки

https://cdnn.1prime.ru/img/83449/79/834497939_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6b21b9957fc43f833a7ff0ace28b2cdd.jpg

МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Самым востребованным напитком у россиян этим летом оказалась вода, при этом квас занял лишь третье место - более популярной стала газировка, лимонады же покупали реже всего, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Самый популярный летний напиток - вода, доля ее продаж составила 55%. На втором месте газировка с долей продаж 29%. Третье место у кваса - 12%. А реже всего россияне покупают лимонад - 4%", - говорится в исследовании. Отмечается, что средняя цена за бутылку воды (0,5 литра) этим летом составила 59 рублей, а количество чеков выросло на 19%. Стоимость газировки (0,5 литра) составила 93 рубля, чеков же стало на 8% меньше. Бутылку кваса (1 литр) россияне могут купить в среднем за 96 рублей, а пол-литра лимонада - за 113 рублей. При этом количество чеков у кваса выросло незначительно - на 1%, а у лимонадов, напротив, упало - на 7%. "Начиная с 2022 года рынок безалкогольных напитков и воды претерпел много изменений. Среди них можно выделить уход иностранных брендов из России, слом логистических цепочек, рост цен на расходники и комплектующие для производства, введение акциза на газировку. Все это повлияло на рост цен, подорожали все прохладительные напитки", - приводится в исследовании комментарий аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной. По ее словам, меньше всего подорожала вода и покупать ее стали чаще, а вот спрос на газировку снизился. Аналитики проанализировали чеки, выданные в июне и начале июля и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Всего проанализировано было 90 тысяч чеков по всей России.

https://1prime.ru/20240619/napitki-849283608.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газированные напитки