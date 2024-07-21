https://1prime.ru/20240721/neft-850307636.html
Эксперт рассказал, как удар Израиля по Йемену повлияет на стоимость нефти
Эксперт рассказал, как удар Израиля по Йемену повлияет на стоимость нефти - 21.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как удар Израиля по Йемену повлияет на стоимость нефти
Авиаудар по нефтехранилищу в порту йеменского города Ходейда, который находится на побережье Красного моря, не влияет прямо на мировой рынок нефти, так как этот | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T18:17+0300
2024-07-21T18:17+0300
2024-07-21T18:18+0300
энергетика
нефть
цены на нефтепродукты
йемен
удары по хуситам в йемене
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_60fd0e638554aed8bf1eaca58a76b84c.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиаудар по нефтехранилищу в порту йеменского города Ходейда, который находится на побережье Красного моря, не влияет прямо на мировой рынок нефти, так как этот объект используется только внутри страны, но произошедшее говорит об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что продолжает поддерживать цены на "черное золото", прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министерство здравоохранения правительства хуситов в субботу заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищу в порту города Ходейда на западе Йемена. "Само нефтехранилище - это скорее история для конкретной страны, а не мирового рынка нефти. Это для них проблема, как они будут хранить топливо, обеспечивать внутренний рынок и так далее, хотя в Йемене он не так уж и велик", - сказал Юшков. Однако, по словам эксперта, произошедшее в субботу может стать поводом для ответных ударов в сторону Израиля, что будет приводить к разрастанию конфликта, в том числе, в Красном море, из-за чего многие страны будут направлять свои танкеры в обход Суэцкого канала - через африканский Мыс Доброй Надежды. "Страны будут по-прежнему ходить вокруг Африки. И вот эта геополитическая премия на нефть будет сохраняться, то есть нефть будет держаться на высоком уровне, в том числе благодаря напряженности на Ближнем Востоке", - добавил Юшков. В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в пятницу взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, еще по меньшей мере восемь получили ранения.
https://1prime.ru/20240721/yemen-850307368.html
йемен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/53/834885386_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_acb993086a274635b7952e45130d796e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, цены на нефтепродукты, йемен, удары по хуситам в йемене
Энергетика, Нефть, цены на нефтепродукты, ЙЕМЕН, удары по хуситам в Йемене
Эксперт рассказал, как удар Израиля по Йемену повлияет на стоимость нефти
Юшков: удар Израиля по Йемену поддержит геополитическую премию в цене на нефть
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Авиаудар по нефтехранилищу в порту йеменского города Ходейда, который находится на побережье Красного моря, не влияет прямо на мировой рынок нефти, так как этот объект используется только внутри страны, но произошедшее говорит об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что продолжает поддерживать цены на "черное золото", прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Министерство здравоохранения правительства хуситов в субботу заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищу в порту города Ходейда на западе Йемена.
"Само нефтехранилище - это скорее история для конкретной страны, а не мирового рынка нефти. Это для них проблема, как они будут хранить топливо, обеспечивать внутренний рынок и так далее, хотя в Йемене он не так уж и велик", - сказал Юшков.
Однако, по словам эксперта, произошедшее в субботу может стать поводом для ответных ударов в сторону Израиля, что будет приводить к разрастанию конфликта, в том числе, в Красном море, из-за чего многие страны будут направлять свои танкеры в обход Суэцкого канала - через африканский Мыс Доброй Надежды.
"Страны будут по-прежнему ходить вокруг Африки. И вот эта геополитическая премия на нефть будет сохраняться, то есть нефть будет держаться на высоком уровне, в том числе благодаря напряженности на Ближнем Востоке", - добавил Юшков.
В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в пятницу взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, еще по меньшей мере восемь получили ранения.
В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Британии