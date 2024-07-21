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ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области - 21.07.2024, ПРАЙМ

ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

Российская группировка войск "Запад" в результате успешных действий освободила населенные пункты Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T16:48+0300

2024-07-21T16:48+0300

2024-07-21T16:48+0300

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Запад" в результате успешных действий освободила населенные пункты Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Также, согласно сводке ведомства, российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции".Кроме того, по данным Минобороны, было нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана Донецкой Народной Республики.Отмечается, что противник потерял за сутки свыше 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три 155 мм гаубицы: М777, М198 производства США и "FH-70" производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, было уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

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