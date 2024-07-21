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CNN: Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией
CNN: Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией - 21.07.2024, ПРАЙМ
CNN: Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией
Владимир Зеленский сменил позицию позицию в отношении переговоров с Российской Федерацией из-за политической ситуации в Соединенных Штатах, где кандидат в... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T06:46+0300
2024-07-21T06:46+0300
2024-07-21T06:47+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
переговоры
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сменил позицию позицию в отношении переговоров с Российской Федерацией из-за политической ситуации в Соединенных Штатах, где кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своим партнером по предвыборной гонке противника поддержки Киева сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Также на позицию Зеленского повлияла складывающаяся обстановка непосредственно на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на экс-посла США на Украине Джона Хербста.Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает увидеть представителей Российской Федерации на втором саммите по Украине в ноябре. Как отмечает CNN, на текущий момент ВСУ находятся в сложном положении на фронте, при этом Киев находится в ситуации неопределенности относительно дальнейшей поддержки со стороны Запада. Вместе с тем телеканала констатирует, что, невзирая на новый американский пакет помощи для Украины, ВС России продолжают освобождать новые территории.Вчера Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Зеленским, и назвал эту беседу "очень хорошей". При этом кандидат в президенты США в очередной раз заверил, что в случае своей победы на ноябрьских выборах он "принесет мир и прекратит войну". По сообщению телеканала, "Хербст заявил, что, возможно, Зеленский пытался наладить связь с потенциальной будущей администрацией Трампа, говоря, что он готов вести переговоры". В то же время CNN утверждает, что сегодня Зеленскому было бы политически сложно пойти на территориальные уступки, но в будущем они возможны.
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владимир зеленский, переговоры, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ
CNN: Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией
CNN: Зеленский сменил позицию по переговорам с Россией из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сменил позицию позицию в отношении переговоров с Российской Федерацией из-за политической ситуации в Соединенных Штатах, где кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своим партнером по предвыборной гонке противника поддержки Киева сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Также на позицию Зеленского повлияла складывающаяся обстановка непосредственно на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на экс-посла США на Украине Джона Хербста.
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает увидеть представителей Российской Федерации на втором саммите по Украине в ноябре.
Как отмечает CNN, на текущий момент ВСУ находятся в сложном положении на фронте, при этом Киев находится в ситуации неопределенности относительно дальнейшей поддержки со стороны Запада. Вместе с тем телеканала констатирует, что, невзирая на новый американский пакет помощи для Украины, ВС России продолжают освобождать новые территории.
Вчера Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Зеленским, и назвал эту беседу "очень хорошей". При этом кандидат в президенты США в очередной раз заверил, что в случае своей победы на ноябрьских выборах он "принесет мир и прекратит войну".
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
По сообщению телеканала, "Хербст заявил, что, возможно, Зеленский пытался наладить связь с потенциальной будущей администрацией Трампа, говоря, что он готов вести переговоры".
В то же время CNN утверждает, что сегодня Зеленскому было бы политически сложно пойти на территориальные уступки, но в будущем они возможны.