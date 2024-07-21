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В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки - 21.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Нужно внимательно следить за тем, что будет происходить дальше в предвыборной кампании в США, так как многое может поменяться, заявил изданию Life... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T22:14+0300
2024-07-21T22:14+0300
2024-07-21T22:14+0300
политика
кремль
дмитрий песков
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Нужно внимательно следить за тем, что будет происходить дальше в предвыборной кампании в США, так как многое может поменяться, заявил изданию Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки."До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше", — сказал Песков. Он также отметил, что достижение целей специальной военной операции, а не результаты выборов в США в приоритете для России.
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кремль, дмитрий песков, джо байден, выборы в сша
Политика, Кремль, Дмитрий Песков, Джо Байден, выборы в США
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Песков: до выборов в США еще четыре месяца, нужно набраться внимания и следить
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Нужно внимательно следить за тем, что будет происходить дальше в предвыборной кампании в США, так как многое может поменяться, заявил изданию Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.
"До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше", — сказал Песков.
Он также отметил, что достижение целей специальной военной операции, а не результаты выборов в США в приоритете для России.
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