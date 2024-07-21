Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки - 21.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240721/peskov-850310523.html
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки - 21.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Нужно внимательно следить за тем, что будет происходить дальше в предвыборной кампании в США, так как многое может поменяться, заявил изданию Life... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T22:14+0300
2024-07-21T22:14+0300
политика
кремль
дмитрий песков
джо байден
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Нужно внимательно следить за тем, что будет происходить дальше в предвыборной кампании в США, так как многое может поменяться, заявил изданию Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки."До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше", — сказал Песков. Он также отметил, что достижение целей специальной военной операции, а не результаты выборов в США в приоритете для России.
https://1prime.ru/20240721/volodin-850310265.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_1bcd09fdcefa26a18313783b3a501fa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кремль, дмитрий песков, джо байден, выборы в сша
Политика, Кремль, Дмитрий Песков, Джо Байден, выборы в США
22:14 21.07.2024
 
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Песков: до выборов в США еще четыре месяца, нужно набраться внимания и следить

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Нужно внимательно следить за тем, что будет происходить дальше в предвыборной кампании в США, так как многое может поменяться, заявил изданию Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.
"До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше", — сказал Песков.
Он также отметил, что достижение целей специальной военной операции, а не результаты выборов в США в приоритете для России.
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику
21:57
 
ПолитикаКремльДмитрий ПесковДжо Байденвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала