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"Пришло время". Советник Пентагона сделал заявление о покушении на Трампа - 21.07.2024, ПРАЙМ
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"Пришло время". Советник Пентагона сделал заявление о покушении на Трампа
"Пришло время". Советник Пентагона сделал заявление о покушении на Трампа - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Пришло время". Советник Пентагона сделал заявление о покушении на Трампа
Официальная версия покушения на Дональда Трампа кишит недостатками, власти Соединенных Штатов обязаны сообщить правду о случившемся, призвал на своей странице в | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T08:59+0300
2024-07-21T09:01+0300
происшествия
дуглас макгрегор
джо байден
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Официальная версия покушения на Дональда Трампа кишит недостатками, власти Соединенных Штатов обязаны сообщить правду о случившемся, призвал на своей странице в соцсети X экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.По его оценке, "в правительственной версии покушения на убийство больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра".Ложные данные о покушении получили широкое распространение как раз из-за недостатков официальной версии, считает бывший советник Пентагона. В частности, он указал на неподтвержденные сообщения, что в покушении на кандидата в президенты участвовали сразу несколько стрелков."Пришло время услышать правду от администрации Байдена, какой бы неприглядной она ни была", — призвал Макгрегор.Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо и, по его собственным словам, потерял много крови. При этом в результате стрельбы один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
https://1prime.ru/20240720/tramp-850294965.html
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дуглас макгрегор, джо байден, дональд трамп
Происшествия, Дуглас Макгрегор, Джо Байден, Дональд Трамп
08:59 21.07.2024 (обновлено: 09:01 21.07.2024)
 
"Пришло время". Советник Пентагона сделал заявление о покушении на Трампа

Макгрегор призвал администрацию Байдена рассказать правду о покушении на Трампа

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Официальная версия покушения на Дональда Трампа кишит недостатками, власти Соединенных Штатов обязаны сообщить правду о случившемся, призвал на своей странице в соцсети X экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
По его оценке, "в правительственной версии покушения на убийство больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра".
Ложные данные о покушении получили широкое распространение как раз из-за недостатков официальной версии, считает бывший советник Пентагона. В частности, он указал на неподтвержденные сообщения, что в покушении на кандидата в президенты участвовали сразу несколько стрелков.
"Пришло время услышать правду от администрации Байдена, какой бы неприглядной она ни была", — призвал Макгрегор.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
Всплыли новые детали о подозреваемом в покушении на Трампа
Вчера, 10:21
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо и, по его собственным словам, потерял много крови. При этом в результате стрельбы один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
 
ПроисшествияДуглас МакгрегорДжо БайденДональд Трамп
 
 
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