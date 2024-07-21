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"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ

"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ

Ситуация с потерями в ВСУ на поле боя меняется "не в позитивную сторону", заявил Владимир Зеленский. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T20:46+0300

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спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ситуация с потерями в ВСУ на поле боя меняется "не в позитивную сторону", заявил Владимир Зеленский. В пятницу телевидение в Британии опубликовало ряд фрагментов интервью с Зеленским на английском языке. Позднее полную запись интервью с развернутыми цитатами разместили на YouTube-канале на украинском языке. "Я знаю, сколько (составляют потери ВСУ — ред.) сейчас. Знаю, сколько людей мы теряем каждый день... я каждый день вижу эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится", — сказал Зеленский. Согласно данным Минобороны России, совокупные потери ВСУ на всех участках фронта только за субботу составили до 1700 военнослужащих. В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ежемесячно теряют более 50 тысяч человек.

https://1prime.ru/20240721/zelenskiy-850307785.html

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украина, всу, владимир зеленский, потери