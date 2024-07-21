Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ - 21.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240721/poteri-850309009.html
"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ
"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ
Ситуация с потерями в ВСУ на поле боя меняется "не в позитивную сторону", заявил Владимир Зеленский. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T20:46+0300
2024-07-21T20:46+0300
спецоперация на украине
украина
всу
владимир зеленский
потери
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ситуация с потерями в ВСУ на поле боя меняется "не в позитивную сторону", заявил Владимир Зеленский. В пятницу телевидение в Британии опубликовало ряд фрагментов интервью с Зеленским на английском языке. Позднее полную запись интервью с развернутыми цитатами разместили на YouTube-канале на украинском языке. "Я знаю, сколько (составляют потери ВСУ — ред.) сейчас. Знаю, сколько людей мы теряем каждый день... я каждый день вижу эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится", — сказал Зеленский. Согласно данным Минобороны России, совокупные потери ВСУ на всех участках фронта только за субботу составили до 1700 военнослужащих. В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ежемесячно теряют более 50 тысяч человек.
https://1prime.ru/20240721/zelenskiy-850307785.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, владимир зеленский, потери
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, потери
20:46 21.07.2024
 
"Меньше не становится". Зеленский рассказал о потерях в ВСУ

Зеленский признал ухудшение ситуации с потерями в ВСУ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ситуация с потерями в ВСУ на поле боя меняется "не в позитивную сторону", заявил Владимир Зеленский.
В пятницу телевидение в Британии опубликовало ряд фрагментов интервью с Зеленским на английском языке. Позднее полную запись интервью с развернутыми цитатами разместили на YouTube-канале на украинском языке.
"Я знаю, сколько (составляют потери ВСУ — ред.) сейчас. Знаю, сколько людей мы теряем каждый день... я каждый день вижу эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится", — сказал Зеленский.
Согласно данным Минобороны России, совокупные потери ВСУ на всех участках фронта только за субботу составили до 1700 военнослужащих. В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ежемесячно теряют более 50 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным о завершении конфликта
18:37
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВладимир Зеленскийпотери
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала