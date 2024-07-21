https://1prime.ru/20240721/pozor-850311346.html

Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп

Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп - 21.07.2024, ПРАЙМ

Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп

Нынешний глава Белого дома США Джо Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил кандидат на пост главы государства от партии республиканцев... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T23:01+0300

2024-07-21T23:01+0300

2024-07-21T23:01+0300

политика

сша

дональд трамп

джо байден

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151574_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_dd26c5072b502ee5dd472a2757270647.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Нынешний глава Белого дома США Джо Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп. Байден ранее в воскресенье сообщил, что покидает президентскую гонку. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали все, что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", — сказано в обращении Трампа, распространенном через смс-рассылку.

https://1prime.ru/20240721/mask-850311075.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша