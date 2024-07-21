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Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп
Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп - 21.07.2024, ПРАЙМ
Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп
Нынешний глава Белого дома США Джо Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил кандидат на пост главы государства от партии республиканцев... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T23:01+0300
2024-07-21T23:01+0300
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Нынешний глава Белого дома США Джо Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп. Байден ранее в воскресенье сообщил, что покидает президентскую гонку. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали все, что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", — сказано в обращении Трампа, распространенном через смс-рассылку.
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Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
Байден покинул президентскую гонку с полным позором, считает Трамп
Трамп: Байден покинул президентскую гонку с полным позором
ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Нынешний глава Белого дома США Джо Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что покидает президентскую гонку. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали все, что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", — сказано в обращении Трампа, распространенном через смс-рассылку.
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