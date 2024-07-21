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Эксперт ожидает роста российского рынка акций после решения Байдена

Эксперт ожидает роста российского рынка акций после решения Байдена - 21.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает роста российского рынка акций после решения Байдена

Российский рынок акций в начале торгов понедельника откроется ростом после выхода действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки, сказал РИА Новости | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T22:28+0300

2024-07-21T22:28+0300

2024-07-21T22:28+0300

экономика

российский рынок акций

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника откроется ростом после выхода действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки, сказал РИА Новости финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников. Байден ранее в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Я жду открытие рынка с небольшим ростом - примерно на 1%. Для акций выход (Байдена - ред.) из президентской гонки - это позитив, потому что Харрис более слабая фигура, а рынок ставит на победу Трампа и на мирное урегулирование на Украине. Сильного роста акций быть не может, потому что сообщение о том, что Байден заболел коронавирусом, которое было несколько дней назад, - это был намек, что Байден хочет выйти из гонки, и выйти красиво", - считает Верников. По словам эксперта, говорить о предсказуемости американских выборов не приходится. "В свое время Хилари Клинтон была фаворитом президентской гонки в США и проиграла. Так что лично я бы не покупал российские акции под идею победы Трампа. Индекс Мосбиржи последние недели показывает боковую динамику и, скорее всего, она продолжится как минимум до заседания ЦБ 26 июля", - добавляет он.

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российский рынок акций, джо байден, выборы в сша