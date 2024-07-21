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"Искандеры-М" разгромили два эшелона с живой силой и техникой ВСУ

"Искандеры-М" разгромили два эшелона с живой силой и техникой ВСУ - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Искандеры-М" разгромили два эшелона с живой силой и техникой ВСУ

Ракетные комплексы "Искандер-М" ВС России поразили два эшелона с личным составом и боевой техникой Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T11:02+0300

2024-07-21T11:02+0300

2024-07-21T11:10+0300

спецоперация на украине

вс россии

ракетный удар

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Ракетные комплексы "Искандер-М" ВС России поразили два эшелона с личным составом и боевой техникой Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике, передает МО России. Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с помощью БПЛА "Орлан-10". В сообщении оборонного ведомства указывается: "Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар с по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ".При этом в МО РФ уточнили, что в результате группового ракетного удара были уничтожены до 240 боевиков ВСУ и свыше 60 единиц военной техники, включая 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и свыше 20 грузовиков.

https://1prime.ru/20240613/udar-849142036.html

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вс россии, ракетный удар