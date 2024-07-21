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Рейтинг одобрения Трампа в США достиг четырехлетнего максимума - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Рейтинг одобрения Трампа в США достиг четырехлетнего максимума
Рейтинг одобрения Трампа в США достиг четырехлетнего максимума - 21.07.2024, ПРАЙМ
Рейтинг одобрения Трампа в США достиг четырехлетнего максимума
Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа достиг четырехлетнего максимума на фоне совершенного на него покушения,... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T17:40+0300
2024-07-21T17:40+0300
политика
сша
дональд трамп
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа достиг четырехлетнего максимума на фоне совершенного на него покушения, следует из результатов опроса, проведенного совместно телеканалом ABC и компанией Ipsos. Исследование показало, что после покушения на Трампа его рейтинг одобрения поднялся до 40% и это является максимумом с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей США. Результаты опроса также продемонстрировали, что рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена стал ниже текущего рейтинга Трампа на 8 процентных пунктов и составляет 32%. Кроме того, из результатов следует, что к деятельности Байдена неодобрительно относятся 55% американцев, в то время как деятельность Трампа не одобряют 51% американцев. "Рейтинг одобрения Трампа вырос до 40% на фоне событий прошлой недели (покушения - ред.)", — сказано в сообщении телеканала. Из данных опроса следует, что 60% сторонников демократической партии хотят, чтобы Байден "вышел из президентской гонки". При этом число республиканцев, которые желают продолжения его предвыборной кампании, больше, чем демократов, на 5 процентных пунктов (44% против 39%). Также выяснилось, что 38% американцев считают, что Трамп справится с задачей "объединения" США лучше, чем Байден, в то время как 31% американцев высказывают мнение, что с этой задачей лучше справится нынешний президент Штатов. Опрос проводился с 19 по 20 июля онлайн, в нем участвовал 1141 гражданин США. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
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сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы в США
17:40 21.07.2024
 
Рейтинг одобрения Трампа в США достиг четырехлетнего максимума

ABC: рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре года после покушения

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа достиг четырехлетнего максимума на фоне совершенного на него покушения, следует из результатов опроса, проведенного совместно телеканалом ABC и компанией Ipsos.
Исследование показало, что после покушения на Трампа его рейтинг одобрения поднялся до 40% и это является максимумом с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% жителей США. Результаты опроса также продемонстрировали, что рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена стал ниже текущего рейтинга Трампа на 8 процентных пунктов и составляет 32%. Кроме того, из результатов следует, что к деятельности Байдена неодобрительно относятся 55% американцев, в то время как деятельность Трампа не одобряют 51% американцев.
"Рейтинг одобрения Трампа вырос до 40% на фоне событий прошлой недели (покушения - ред.)", — сказано в сообщении телеканала.
Из данных опроса следует, что 60% сторонников демократической партии хотят, чтобы Байден "вышел из президентской гонки". При этом число республиканцев, которые желают продолжения его предвыборной кампании, больше, чем демократов, на 5 процентных пунктов (44% против 39%). Также выяснилось, что 38% американцев считают, что Трамп справится с задачей "объединения" США лучше, чем Байден, в то время как 31% американцев высказывают мнение, что с этой задачей лучше справится нынешний президент Штатов.
Опрос проводился с 19 по 20 июля онлайн, в нем участвовал 1141 гражданин США. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
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