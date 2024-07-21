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Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный США при Байдене
Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный США при Байдене - 21.07.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный США при Байдене
Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил в воскресенье, что способен быстро устранить ущерб, который, как он считает, нанес... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T22:04+0300
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политика
выборы в сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил в воскресенье, что способен быстро устранить ущерб, который, как он считает, нанес стране действующий глава Белого дома Джо Байден. Байден ранее в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро возместим ущерб, который он причинил… Все, кто его окружал, включая его доктора и средства массовой информации, знали, что он не способен быть президентом", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Кроме того, он заявил телеканалу CNN, что Байден войдет в историю "самым худшим президентом в истории нашей страны".Также Трамп снова повторил свои утверждения, что Харрис ему будет победить еще легче, чем Байдена.
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выборы в сша, дональд трамп, джо байден
Политика, выборы в США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный США при Байдене
Дональд Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный США при Байдене
ВАШИНГТОН, 21 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил в воскресенье, что способен быстро устранить ущерб, который, как он считает, нанес стране действующий глава Белого дома Джо Байден.
Байден ранее в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
"Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро возместим ущерб, который он причинил… Все, кто его окружал, включая его доктора и средства массовой информации, знали, что он не способен быть президентом", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Кроме того, он заявил телеканалу CNN, что Байден войдет в историю "самым худшим президентом в истории нашей страны".
Также Трамп снова повторил свои утверждения, что Харрис ему будет победить еще легче, чем Байдена.
Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику