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Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику

Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику - 21.07.2024, ПРАЙМ

Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику

Президента США Джо Байдена следует привлечь к ответственности за санкционную политику против России и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T21:57+0300

2024-07-21T21:57+0300

2024-07-21T21:57+0300

политика

госдума

вячеслав володин

джо байден

выборы в сша

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ГАВАНА, 21 июл - ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена следует привлечь к ответственности за санкционную политику против России и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отказ американского лидера от участия в президентской гонкеРанее в воскресенье Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить текущий срок до конца. "Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран. Его руки в крови", — сказал Володин журналистам.Он также отметил, что Байден создал проблемы во всем мире и в США и, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов.

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госдума, вячеслав володин, джо байден, выборы в сша