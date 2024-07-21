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Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику
Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику - 21.07.2024, ПРАЙМ
Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику
Президента США Джо Байдена следует привлечь к ответственности за санкционную политику против России и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T21:57+0300
2024-07-21T21:57+0300
2024-07-21T21:57+0300
политика
госдума
вячеслав володин
джо байден
выборы в сша
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ГАВАНА, 21 июл - ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена следует привлечь к ответственности за санкционную политику против России и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отказ американского лидера от участия в президентской гонкеРанее в воскресенье Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить текущий срок до конца. "Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран. Его руки в крови", — сказал Володин журналистам.Он также отметил, что Байден создал проблемы во всем мире и в США и, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов.
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госдума, вячеслав володин, джо байден, выборы в сша
Политика, Госдума, Вячеслав Володин, Джо Байден, выборы в США
Володин призвал привлечь Байдена к ответственности за санкционную политику
Володин: Байдена нужно привлечь к ответственности за санкционную политику
ГАВАНА, 21 июл - ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена следует привлечь к ответственности за санкционную политику против России и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя отказ американского лидера от участия в президентской гонке
Ранее в воскресенье Байден заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок, но намерен дослужить текущий срок до конца.
"Его надо привлекать к ответственности за: развязанную войну на Украине; разрушение экономики европейских государств; санкционную политику против России и других стран. Его руки в крови", — сказал Володин журналистам.
Он также отметил, что Байден создал проблемы во всем мире и в США и, видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов.
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