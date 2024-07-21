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"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили решение Байдена
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили решение Байдена - 21.07.2024, ПРАЙМ
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили решение Байдена
Решение главы Белого дома США Джо Байдена покинуть президентскую гонку стало черным днем для Владимира Зеленского и Европы, заявил агентству РИА Новости первый... | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T22:22+0300
2024-07-21T22:22+0300
2024-07-21T22:22+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома США Джо Байдена покинуть президентскую гонку стало черным днем для Владимира Зеленского и Европы, заявил агентству РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее в воскресенье Байден сообщил, что прекращает участие президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Сегодня черный день для Зеленского и Европы, они не любят Трампа", — сказал Джабаров. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября.
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совет федерации, владимир зеленский, джо байден, выборы в сша
Политика, Совет Федерации, Владимир Зеленский, Джо Байден, выборы в США
"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили решение Байдена
Сенатор Джабаров: решение Байдена стало черным днем для Зеленского и Европы
МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома США Джо Байдена покинуть президентскую гонку стало черным днем для Владимира Зеленского и Европы, заявил агентству РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее в воскресенье Байден сообщил, что прекращает участие президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
"Сегодня черный день для Зеленского и Европы, они не любят Трампа", — сказал Джабаров.
Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября.
Трамп заявил, что быстро устранит ущерб, причиненный США при Байдене