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"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили решение Байдена

"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили решение Байдена - 21.07.2024, ПРАЙМ

"Черный день для Зеленского". В Совфеде оценили решение Байдена

Решение главы Белого дома США Джо Байдена покинуть президентскую гонку стало черным днем для Владимира Зеленского и Европы, заявил агентству РИА Новости первый... | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T22:22+0300

2024-07-21T22:22+0300

2024-07-21T22:22+0300

политика

совет федерации

владимир зеленский

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Решение главы Белого дома США Джо Байдена покинуть президентскую гонку стало черным днем для Владимира Зеленского и Европы, заявил агентству РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее в воскресенье Байден сообщил, что прекращает участие президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. "Сегодня черный день для Зеленского и Европы, они не любят Трампа", — сказал Джабаров. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября.

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совет федерации, владимир зеленский, джо байден, выборы в сша