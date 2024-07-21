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Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки - 21.07.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход нынешнего президента США Джо Байдена из президентской гонки. | 21.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-21T21:16+0300

2024-07-21T21:16+0300

2024-07-21T21:32+0300

политика

джо байден

выборы в сша

мария захарова

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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход нынешнего президента США Джо Байдена из президентской гонки. Ранее в воскресенье Байден сообщил, что покидает гонку за пост главы Белого дома. "Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также отметила, что после выхода Байдена из гонки нужно провести расследование сговора СМИ и американских политиков США, скрывавших истинное положение дел о его ментальном здоровье, манипулировавших общественным мнением и подыгрывавших одной политической партии.Байден сообщил в воскресенье, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.

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джо байден, выборы в сша, мария захарова