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Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки - 21.07.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки
Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки - 21.07.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход нынешнего президента США Джо Байдена из президентской гонки. | 21.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-21T21:16+0300
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политика
джо байден
выборы в сша
мария захарова
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход нынешнего президента США Джо Байдена из президентской гонки. Ранее в воскресенье Байден сообщил, что покидает гонку за пост главы Белого дома. "Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также отметила, что после выхода Байдена из гонки нужно провести расследование сговора СМИ и американских политиков США, скрывавших истинное положение дел о его ментальном здоровье, манипулировавших общественным мнением и подыгрывавших одной политической партии.Байден сообщил в воскресенье, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
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джо байден, выборы в сша, мария захарова
Политика, Джо Байден, выборы в США, Мария Захарова
21:16 21.07.2024 (обновлено: 21:32 21.07.2024)
 
Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Захарова: Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но не сказал, куда

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход нынешнего президента США Джо Байдена из президентской гонки.
Ранее в воскресенье Байден сообщил, что покидает гонку за пост главы Белого дома.
"Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что после выхода Байдена из гонки нужно провести расследование сговора СМИ и американских политиков США, скрывавших истинное положение дел о его ментальном здоровье, манипулировавших общественным мнением и подыгрывавших одной политической партии.
Байден сообщил в воскресенье, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.
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