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Россиянам назвали премиум-кроссоверы по цене подержанного Toyota RAV4
Россиянам назвали премиум-кроссоверы по цене подержанного Toyota RAV4 - 22.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали премиум-кроссоверы по цене подержанного Toyota RAV4
На вторичном авторынке в России можно приобрести премиум-кроссоверы, стоимость которых соответствует цене Toyota RAV4 с пробегом, передает "За рулем". | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T14:25+0300
2024-07-22T14:25+0300
2024-07-22T14:27+0300
россия
авто
toyota
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На вторичном авторынке в России можно приобрести премиум-кроссоверы, стоимость которых соответствует цене Toyota RAV4 с пробегом, передает "За рулем".Так, одной из альтернатив может стать Audi Q5 первого поколения. Десятилетний Audi Q5 с пробегом 100-150 тысяч километров можно приобрести за 1,8-2,5 миллиона рублей. Однако у экспертов имеются опасения относительно надежности силовых агрегатов этого автомобиля.Также предлагается рассмотреть модель Infiniti QX50 первого поколения. Она отличается высокой надежностью и низкой стоимостью обслуживания.Еще одной альтернативой является Mercedes-Benz GLK, стоимость кторго варьируется от 1,7 до 3 миллионов рублей, однако он имеет свои сложности. Так, особое внимание придется уделить использованию качественных масел и топлива, заключили в издании.
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россия, авто, toyota
Россиянам назвали премиум-кроссоверы по цене подержанного Toyota RAV4
"За рулем" предложил ряд премиум-кроссоверов вместо подержанного Toyota RAV4
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
На вторичном авторынке в России можно приобрести премиум-кроссоверы, стоимость которых соответствует цене Toyota RAV4 с пробегом, передает
"За рулем".
Так, одной из альтернатив может стать Audi Q5 первого поколения. Десятилетний Audi Q5 с пробегом 100-150 тысяч километров можно приобрести за 1,8-2,5 миллиона рублей. Однако у экспертов имеются опасения относительно надежности силовых агрегатов этого автомобиля.
Также предлагается рассмотреть модель Infiniti QX50 первого поколения. Она отличается высокой надежностью и низкой стоимостью обслуживания.
Еще одной альтернативой является Mercedes-Benz GLK, стоимость кторго варьируется от 1,7 до 3 миллионов рублей, однако он имеет свои сложности. Так, особое внимание придется уделить использованию качественных масел и топлива, заключили в издании.
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