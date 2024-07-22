https://1prime.ru/20240722/avto-850328796.html

Россиянам назвали премиум-кроссоверы по цене подержанного Toyota RAV4

Россиянам назвали премиум-кроссоверы по цене подержанного Toyota RAV4 - 22.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали премиум-кроссоверы по цене подержанного Toyota RAV4

На вторичном авторынке в России можно приобрести премиум-кроссоверы, стоимость которых соответствует цене Toyota RAV4 с пробегом, передает "За рулем". | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T14:25+0300

2024-07-22T14:25+0300

2024-07-22T14:27+0300

россия

авто

toyota

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На вторичном авторынке в России можно приобрести премиум-кроссоверы, стоимость которых соответствует цене Toyota RAV4 с пробегом, передает "За рулем".Так, одной из альтернатив может стать Audi Q5 первого поколения. Десятилетний Audi Q5 с пробегом 100-150 тысяч километров можно приобрести за 1,8-2,5 миллиона рублей. Однако у экспертов имеются опасения относительно надежности силовых агрегатов этого автомобиля.Также предлагается рассмотреть модель Infiniti QX50 первого поколения. Она отличается высокой надежностью и низкой стоимостью обслуживания.Еще одной альтернативой является Mercedes-Benz GLK, стоимость кторго варьируется от 1,7 до 3 миллионов рублей, однако он имеет свои сложности. Так, особое внимание придется уделить использованию качественных масел и топлива, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240722/avtomobil-850319514.html

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россия, авто, toyota