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Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России

Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России - 22.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max является, по мнению экспертов, самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке, пишет журнал "За... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T10:23+0300

2024-07-22T10:23+0300

2024-07-22T11:10+0300

chery tiggo 7 pro

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max является, по мнению экспертов, самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке, пишет журнал "За рулем".О надежности автомобиля свидетельствует количество обращений владельцев с жалобами на работу деталей. Чаще всего выявляются проблемы с электроникой, количество жалоб относительно работы двигателя и коробки передач минимально. Таким образом, Chery Tiggo 7 Pro Max по надежности уступает лишь премиальным брендам, оставаясь в своей категории лучшим вариантом, заявляют эксперты.Цена на новый Tiggo 7 Pro Max 2024 года выпуска стартует от 2,5 миллионов рублей.Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.

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