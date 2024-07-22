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Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России
Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России
Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max является, по мнению экспертов, самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке, пишет журнал "За... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:23+0300
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chery tiggo 7 pro
chery
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max является, по мнению экспертов, самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке, пишет журнал "За рулем".О надежности автомобиля свидетельствует количество обращений владельцев с жалобами на работу деталей. Чаще всего выявляются проблемы с электроникой, количество жалоб относительно работы двигателя и коробки передач минимально. Таким образом, Chery Tiggo 7 Pro Max по надежности уступает лишь премиальным брендам, оставаясь в своей категории лучшим вариантом, заявляют эксперты.Цена на новый Tiggo 7 Pro Max 2024 года выпуска стартует от 2,5 миллионов рублей.Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.
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chery tiggo 7 pro, chery, авторынок рф, авто
Chery Tiggo 7 PRO, Chery, авторынок РФ, Авто
10:23 22.07.2024 (обновлено: 11:10 22.07.2024)
 
Эксперты назвали самый надежный автомобиль в России

Эксперты: Chery Tiggo 7 Pro Max является самым надежным автомобилем в России

© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max является, по мнению экспертов, самым надежным автомобилем бюджетного сегмента на российском рынке, пишет журнал "За рулем".
О надежности автомобиля свидетельствует количество обращений владельцев с жалобами на работу деталей. Чаще всего выявляются проблемы с электроникой, количество жалоб относительно работы двигателя и коробки передач минимально. Таким образом, Chery Tiggo 7 Pro Max по надежности уступает лишь премиальным брендам, оставаясь в своей категории лучшим вариантом, заявляют эксперты.
Цена на новый Tiggo 7 Pro Max 2024 года выпуска стартует от 2,5 миллионов рублей.
Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.
 
Chery Tiggo 7 PROCheryавторынок РФАвто
 
 
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