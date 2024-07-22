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Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса

Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса - 22.07.2024, ПРАЙМ

Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гибридный кроссовер Chery Amulet T10 установил рекорд Гиннесса по дальности хода среди кроссоверов с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль преодолел... | 22.07.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Гибридный кроссовер Chery Amulet T10 установил рекорд Гиннесса по дальности хода среди кроссоверов с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль преодолел на 300 километров больше, чем предыдущий обладатель титула, сообщает издание Автоновости дня.17 июля кроссовер выехал из Шангри-ла и спустя три дня, 20 июля, прибыл в Чжухай в рамках испытаний. Весь путь в 2100 километров автомобиль проделал на полностью заряженном аккумуляторе Amulet T10 и полном баке бензина. Перед официальным релизом в Китае, запланированном на 25 июля, представители бренда делятся характеристиками нового кроссовера. Его можно приобрести в пяти- и шестиместном формате. В автомобиле установлен 1,5-литровый турбомотор, который работает совместно с электродвигателем и твердотельной тяговой батареей CATL. Емкость аккумулятора пока не заявляется.Ранее эксперты назвали кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max самым надежным автомобилем бюджетного сегмента. Кроме того, автомобили этого бренда регулярно попадают в списки лучших новинок.Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.

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chery, кроссоверы, авто