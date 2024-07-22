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Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса
Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса - 22.07.2024, ПРАЙМ
Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса
Гибридный кроссовер Chery Amulet T10 установил рекорд Гиннесса по дальности хода среди кроссоверов с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль преодолел... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T12:56+0300
2024-07-22T13:08+0300
chery
кроссоверы
авто
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Гибридный кроссовер Chery Amulet T10 установил рекорд Гиннесса по дальности хода среди кроссоверов с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль преодолел на 300 километров больше, чем предыдущий обладатель титула, сообщает издание Автоновости дня.17 июля кроссовер выехал из Шангри-ла и спустя три дня, 20 июля, прибыл в Чжухай в рамках испытаний. Весь путь в 2100 километров автомобиль проделал на полностью заряженном аккумуляторе Amulet T10 и полном баке бензина. Перед официальным релизом в Китае, запланированном на 25 июля, представители бренда делятся характеристиками нового кроссовера. Его можно приобрести в пяти- и шестиместном формате. В автомобиле установлен 1,5-литровый турбомотор, который работает совместно с электродвигателем и твердотельной тяговой батареей CATL. Емкость аккумулятора пока не заявляется.Ранее эксперты назвали кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max самым надежным автомобилем бюджетного сегмента. Кроме того, автомобили этого бренда регулярно попадают в списки лучших новинок.Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.
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chery, кроссоверы, авто
Chery, кроссоверы, Авто
12:56 22.07.2024 (обновлено: 13:08 22.07.2024)
 
Китайский автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гибридный кроссовер Chery Amulet T10 установил рекорд Гиннесса по дальности хода

© Фото : 奇瑞汽车股份有限公司 Автомобиль Chery Amulet T10
Автомобиль Chery Amulet T10 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© Фото : 奇瑞汽车股份有限公司
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Гибридный кроссовер Chery Amulet T10 установил рекорд Гиннесса по дальности хода среди кроссоверов с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль преодолел на 300 километров больше, чем предыдущий обладатель титула, сообщает издание Автоновости дня.
17 июля кроссовер выехал из Шангри-ла и спустя три дня, 20 июля, прибыл в Чжухай в рамках испытаний. Весь путь в 2100 километров автомобиль проделал на полностью заряженном аккумуляторе Amulet T10 и полном баке бензина.
Перед официальным релизом в Китае, запланированном на 25 июля, представители бренда делятся характеристиками нового кроссовера. Его можно приобрести в пяти- и шестиместном формате. В автомобиле установлен 1,5-литровый турбомотор, который работает совместно с электродвигателем и твердотельной тяговой батареей CATL. Емкость аккумулятора пока не заявляется.
Ранее эксперты назвали кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max самым надежным автомобилем бюджетного сегмента. Кроме того, автомобили этого бренда регулярно попадают в списки лучших новинок.
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Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile заняла девятое место по объёму продаж в 2021 году, реализовав 959 тысячи автомобилей. Основными типами автомобилей компании являются внедорожники, а также седаны и микрофургоны.
 
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