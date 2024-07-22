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"Похоже на путч". Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
"Похоже на путч". Американский миллиардер заявил о госперевороте в США - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Похоже на путч". Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно стал жертвой госпереворота. Такое мнение в соцсети X высказал... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T09:43+0300
2024-07-22T09:43+0300
2024-07-22T09:44+0300
политика
джо байден
госпереворот
экспертное мнение
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно стал жертвой госпереворота. Такое мнение в соцсети X высказал американский предприниматель, миллиардер Дэвид Сакс."Еще утром (21 июля – прим. ред.) председатель предвыборного штаба Байдена сказал, что тот не выходит из предвыборной гонки. Затем Байден внезапно публикует письмо с заявлением о выходе из гонки, без обращения к нации. Похоже на путч", - написал миллиардер.А затем он развил тему и к мыли о путче добавил обвинения в адрес Байдена: "Джо Байден превратил Америку в банановую республику. <...> И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота".Как считает Сакс, Байден сполна заплатил за уголовное преследование своего соперника в предвыборной гонке экс-президента Дональда Трампа."Что посеешь, то и пожнешь", — сыронизировал предприниматель.Примечательно, что Сакс оказался не единственным, кто заподозрил в выходе Байдена из президентской гонки государственный переворот. Об этом же заявил и политический аналитик Джек Пособец: "Это путч. Это захват демократического процесса, это закулисные дела и грязные сделки".В воскресенье Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, но при намерен дослужить свой президентский срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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джо байден, госпереворот, экспертное мнение
Политика, Джо Байден, госпереворот, экспертное мнение
"Похоже на путч". Американский миллиардер заявил о госперевороте в США
Миллиардер Сакс назвал отказ Байдена от участия в выборах в США госпереворотом
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден превратил страну в банановую республику и закономерно стал жертвой госпереворота. Такое мнение в соцсети X
высказал американский предприниматель, миллиардер Дэвид Сакс.
"Еще утром (21 июля – прим. ред.) председатель предвыборного штаба Байдена сказал, что тот не выходит из предвыборной гонки. Затем Байден внезапно публикует письмо с заявлением о выходе из гонки, без обращения к нации. Похоже на путч", - написал миллиардер.
А затем он развил тему и к мыли о путче добавил обвинения в адрес Байдена: "Джо Байден превратил Америку в банановую республику. <...> И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота".
Как считает Сакс, Байден сполна заплатил за уголовное преследование своего соперника в предвыборной гонке экс-президента Дональда Трампа.
В Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из предвыборной гонки
"Что посеешь, то и пожнешь", — сыронизировал предприниматель.
Примечательно, что Сакс оказался не единственным, кто заподозрил в выходе Байдена из президентской гонки государственный переворот. Об этом же заявил и политический аналитик Джек Пособец: "Это путч. Это захват демократического процесса, это закулисные дела и грязные сделки".
В воскресенье Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, но при намерен дослужить свой президентский срок до конца. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.