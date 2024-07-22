https://1prime.ru/20240722/bayden-850316823.html
Эксперты оценили вероятность продолжения дедолларизации после ухода Байдена
Эксперты оценили вероятность продолжения дедолларизации после ухода Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили вероятность продолжения дедолларизации после ухода Байдена
Вопрос доверия к доллару не уйдет из повестки новоизбранного президента США, поскольку мировой тренд на дедолларизацию продолжится и после ухода Джо Байдена из... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T09:54+0300
2024-07-22T09:54+0300
2024-07-22T09:54+0300
экономика
дедолларизация
джо байден
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вопрос доверия к доллару не уйдет из повестки новоизбранного президента США, поскольку мировой тренд на дедолларизацию продолжится и после ухода Джо Байдена из президентской гонки США и смены кандидата от Демократической партии, сообщили РИА Новости эксперты Anderida Financial Group. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа". "Безусловно, замена кандидатов - это всегда опасная игра. Однако положение валюты - это не дело пяти минут и одного решения, это долгосрочный процесс, который глобально ляжет на плечи следующего президента. Тренд на дедолларизацию продолжится, однако причина более глобальная и имеет свою цель снизить зависимость экономики от американской", - поделились аналитики своими ожиданиями в отношении мировой экономики после объявления Байдена о выходе из президентской гонки. Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но не смотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через нее. Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Мирового валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).
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дедолларизация, джо байден
Экономика, дедолларизация, Джо Байден
Эксперты оценили вероятность продолжения дедолларизации после ухода Байдена
AFG: дедолларизация в мире продолжится и после выхода Джо Байдена из гонки
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Вопрос доверия к доллару не уйдет из повестки новоизбранного президента США, поскольку мировой тренд на дедолларизацию продолжится и после ухода Джо Байдена из президентской гонки США и смены кандидата от Демократической партии, сообщили РИА Новости эксперты Anderida Financial Group.
Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
"Безусловно, замена кандидатов - это всегда опасная игра. Однако положение валюты - это не дело пяти минут и одного решения, это долгосрочный процесс, который глобально ляжет на плечи следующего президента. Тренд на дедолларизацию продолжится, однако причина более глобальная и имеет свою цель снизить зависимость экономики от американской", - поделились аналитики своими ожиданиями в отношении мировой экономики после объявления Байдена о выходе из президентской гонки.
Количество стран мира, выступающих за дедолларизацию, по данным РИА Новости, превысило 40%. Но не смотря на то, что на рельсы дедолларизации становится все больше представителей мирового сообщества, национальная валюта США продолжает играть заметную роль. Так, по последним данным крупнейшей системы межбанковских расчетов SWIFT, на "американца" все еще приходится большинство расчетов через нее.
Продолжает доллар оставаться и ключевой резервной валютой: по последним данным Мирового валютного фонда, в этой валюте страны мира хранили 58,85% своих сбережений. Однако этот показатель находится не на самых высоких уровнях - 10 лет назад он был несколько выше (63,04%).
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