https://1prime.ru/20240722/bayden-850321916.html

СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно

СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно - 22.07.2024, ПРАЙМ

СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно

Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, но не покинет свой пост досрочно. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на демократов. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T11:39+0300

2024-07-22T11:39+0300

2024-07-22T11:39+0300

политика

джо байден

сша

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, но не покинет свой пост досрочно. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на демократов."Нет, черт возьми, ни единого шанса, что Джо Байден планирует подать в отставку", - заявил изданию один из собеседников.Отмечалось, что теперь Байден посвятит время внешней и внутренней политике США, что значительно улучшит шансы Камалы Харрис.Ранее Байден официально объявил о выходе из президентской гонки. При этом он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах в ноябре.

https://1prime.ru/20240722/vybory-850317254.html

сша

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джо байден, сша