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СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно - 22.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно
СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно - 22.07.2024, ПРАЙМ
СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно
Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, но не покинет свой пост досрочно. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на демократов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T11:39+0300
2024-07-22T11:39+0300
политика
джо байден
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, но не покинет свой пост досрочно. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на демократов."Нет, черт возьми, ни единого шанса, что Джо Байден планирует подать в отставку", - заявил изданию один из собеседников.Отмечалось, что теперь Байден посвятит время внешней и внутренней политике США, что значительно улучшит шансы Камалы Харрис.Ранее Байден официально объявил о выходе из президентской гонки. При этом он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах в ноябре.
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джо байден, сша
Политика, Джо Байден, США
11:39 22.07.2024
 
СМИ оценили возможность Байдена уйти в отставку досрочно

Politico: Байден не уйдет с поста после заявления о выходе из предвыборной гонки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, но не покинет свой пост досрочно. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на демократов.
"Нет, черт возьми, ни единого шанса, что Джо Байден планирует подать в отставку", - заявил изданию один из собеседников.
Отмечалось, что теперь Байден посвятит время внешней и внутренней политике США, что значительно улучшит шансы Камалы Харрис.
Ранее Байден официально объявил о выходе из президентской гонки. При этом он поддержал кандидатуру Камалы Харрис для участия в выборах в ноябре.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
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ПолитикаДжо БайденСША
 
 
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