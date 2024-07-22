https://1prime.ru/20240722/bayden-850325772.html

"Не наше дело". В Кремле ответили на решение Байдена не идти на выборы

"Не наше дело". В Кремле ответили на решение Байдена не идти на выборы - 22.07.2024, ПРАЙМ

"Не наше дело". В Кремле ответили на решение Байдена не идти на выборы

Решение Джо Байдена покинуть президентскую гонку не имеет отношения к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой. Такое мнение выразил... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T13:03+0300

2024-07-22T13:03+0300

2024-07-22T13:09+0300

политика

сша

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение Джо Байдена покинуть президентскую гонку не имеет отношения к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших старн мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", — отметил он.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что оценка таких решений должна быть дана американскими избирателями. Кроме того, на данный момент Кремль не может оценить кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на должность главы Белого дома, так как ее вклад в российско-американские отношения не был замечен.Песков заметил, что хотя высказывания Харрис ранее были недружественными по отношению к России, иные ее действия в отношении страны не были зафиксированы.

https://1prime.ru/20240722/vybory-850323035.html

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сша, джо байден, дмитрий песков