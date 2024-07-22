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"Не наше дело". В Кремле ответили на решение Байдена не идти на выборы
"Не наше дело". В Кремле ответили на решение Байдена не идти на выборы - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Не наше дело". В Кремле ответили на решение Байдена не идти на выборы
Решение Джо Байдена покинуть президентскую гонку не имеет отношения к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой. Такое мнение выразил... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T13:03+0300
2024-07-22T13:03+0300
2024-07-22T13:09+0300
политика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение Джо Байдена покинуть президентскую гонку не имеет отношения к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших старн мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", — отметил он.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что оценка таких решений должна быть дана американскими избирателями. Кроме того, на данный момент Кремль не может оценить кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на должность главы Белого дома, так как ее вклад в российско-американские отношения не был замечен.Песков заметил, что хотя высказывания Харрис ранее были недружественными по отношению к России, иные ее действия в отношении страны не были зафиксированы.
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сша, джо байден, дмитрий песков
Политика, США, Джо Байден, Дмитрий Песков
"Не наше дело". В Кремле ответили на решение Байдена не идти на выборы
Песков о решении Байдена не идти на выборы: это не наше внутреннее дело
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Решение Джо Байдена покинуть президентскую гонку не имеет отношения к внутренним делам России и не может быть приоритетной темой. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших старн мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", — отметил он.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что оценка таких решений должна быть дана американскими избирателями. Кроме того, на данный момент Кремль не может оценить кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на должность главы Белого дома, так как ее вклад в российско-американские отношения не был замечен.
Песков заметил, что хотя высказывания Харрис ранее были недружественными по отношению к России, иные ее действия в отношении страны не были зафиксированы.
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