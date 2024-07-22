Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене - 22.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240722/bayden-850343416.html
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Отсутствие в публичном поле главы Белого дома Джо Байдена может говорить о том, что в Вашингтоне произошел госпереворот, считает доцент кафедры экономики... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T23:59+0300
2024-07-22T23:59+0300
политика
сша
джо байден
белый дом
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Отсутствие в публичном поле главы Белого дома Джо Байдена может говорить о том, что в Вашингтоне произошел госпереворот, считает доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.На прошлой неделе Байден заболел коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальным данным, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", — написал Милинен в соцсети X.Ранее в соцсетях пошли слухи о "смерти" действующего главы Белого дома, началось обсуждение его "пропажи", так как он отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, не записав видеообращение.Представители Республиканской партии потребовали от американских властей на фоне перечисленных спекуляций предоставить доказательства, что президент США жив.Позднее в Белом доме сделали заявление, что Байден в понедельник проводил встречи в виртуальном формате, заслушав брифинги по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности, а также по теме национальной безопасности от своего советника Джейка Салливана.
https://1prime.ru/20240722/turtsiya-850329487.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7eb24aa3330f4a8729d198e0b2cda950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, белый дом
Политика, США, Джо Байден, Белый дом
23:59 22.07.2024
 
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене

Финский профессор Малинен: происходящее вокруг Байдена похоже на госпереворот

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Отсутствие в публичном поле главы Белого дома Джо Байдена может говорить о том, что в Вашингтоне произошел госпереворот, считает доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.
На прошлой неделе Байден заболел коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальным данным, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", — написал Милинен в соцсети X.
Ранее в соцсетях пошли слухи о "смерти" действующего главы Белого дома, началось обсуждение его "пропажи", так как он отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, не записав видеообращение.
Представители Республиканской партии потребовали от американских властей на фоне перечисленных спекуляций предоставить доказательства, что президент США жив.
Позднее в Белом доме сделали заявление, что Байден в понедельник проводил встречи в виртуальном формате, заслушав брифинги по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности, а также по теме национальной безопасности от своего советника Джейка Салливана.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Погружается в хаос. Турки высмеяли другую марионетку вместо Байдена
Вчера, 14:50
 
ПолитикаСШАДжо БайденБелый дом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала