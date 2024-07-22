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"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене - 22.07.2024, ПРАЙМ
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Отсутствие в публичном поле главы Белого дома Джо Байдена может говорить о том, что в Вашингтоне произошел госпереворот, считает доцент кафедры экономики... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T23:59+0300
2024-07-22T23:59+0300
2024-07-22T23:59+0300
политика
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Отсутствие в публичном поле главы Белого дома Джо Байдена может говорить о том, что в Вашингтоне произошел госпереворот, считает доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.На прошлой неделе Байден заболел коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальным данным, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", — написал Милинен в соцсети X.Ранее в соцсетях пошли слухи о "смерти" действующего главы Белого дома, началось обсуждение его "пропажи", так как он отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, не записав видеообращение.Представители Республиканской партии потребовали от американских властей на фоне перечисленных спекуляций предоставить доказательства, что президент США жив.Позднее в Белом доме сделали заявление, что Байден в понедельник проводил встречи в виртуальном формате, заслушав брифинги по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности, а также по теме национальной безопасности от своего советника Джейка Салливана.
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сша, джо байден, белый дом
Политика, США, Джо Байден, Белый дом
"Где президент?" На Западе сделали неожиданное заявление о Байдене
Финский профессор Малинен: происходящее вокруг Байдена похоже на госпереворот
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Отсутствие в публичном поле главы Белого дома Джо Байдена может говорить о том, что в Вашингтоне произошел госпереворот, считает доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.
На прошлой неделе Байден заболел коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальным данным, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.
"Было бы справедливо спросить, где президент США? Начинает казаться, что это переворот", — написал Милинен в соцсети X
.
Ранее в соцсетях пошли слухи о "смерти" действующего главы Белого дома, началось обсуждение его "пропажи", так как он отказался от участия в президентской гонке в письменном виде, не записав видеообращение.
Представители Республиканской партии потребовали от американских властей на фоне перечисленных спекуляций предоставить доказательства, что президент США жив.
Позднее в Белом доме сделали заявление, что Байден в понедельник проводил встречи в виртуальном формате, заслушав брифинги по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности, а также по теме национальной безопасности от своего советника Джейка Салливана.
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