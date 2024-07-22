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Белый дом сделал заявление на фоне слухов о смерти Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Белый дом сделал заявление на фоне слухов о смерти Байдена
Белый дом сделал заявление на фоне слухов о смерти Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Белый дом сделал заявление на фоне слухов о смерти Байдена
Американский лидер Джо Байден в понедельник проводил встречи в виртуальном формате с чиновниками по безопасности, сообщил Белый дом. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T22:23+0300
2024-07-22T22:23+0300
политика
сша
белый дом
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в понедельник проводил встречи в виртуальном формате с чиновниками по безопасности, сообщил Белый дом. Отмечается, что президент США заслушал брифинги по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности, а также по теме нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. "Оба брифинга проводились виртуально", — сообщила пресс-служба Белого дома. Байден в воскресенье заявил, что прекратил участие в президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. На прошлой неделе глава Белого дома заболел коронавирусом и пропал из публичного поля. По официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы "смерти" Байдена предоставить доказательства, что президент США жив.
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сша, белый дом, джо байден
Политика, США, Белый дом, Джо Байден
22:23 22.07.2024
 
Белый дом сделал заявление на фоне слухов о смерти Байдена

Белый дом: Байден проводил в понедельник онлайн-встречи по нацбезопасности

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 22 июл - ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в понедельник проводил встречи в виртуальном формате с чиновниками по безопасности, сообщил Белый дом.
Отмечается, что президент США заслушал брифинги по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности, а также по теме нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана.
"Оба брифинга проводились виртуально", — сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден в воскресенье заявил, что прекратил участие в президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
На прошлой неделе глава Белого дома заболел коронавирусом и пропал из публичного поля. По официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы "смерти" Байдена предоставить доказательства, что президент США жив.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
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ПолитикаСШАБелый домДжо Байден
 
 
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