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Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
Стоимость биткоина растет на 1,6% после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T06:27+0300
2024-07-22T06:27+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 1,6% после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.00 мск дорожал на 1,62% за сутки - до 68 216 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,6% - в среднем до 68 211 долларов. Динамика также приводится за сутки. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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биткоин, джо байден
Криптовалюта, Биткоин, Джо Байден
Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
Торги: биткоин дорожает на 1,6% после выхода Байдена из президентской гонки
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 1,6% после заявления президента США Джо Байдена о прекращении предвыборной кампании, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.00 мск дорожал на 1,62% за сутки - до 68 216 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,6% - в среднем до 68 211 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Эксперт рассказал, на чью победу в США "ставят" поклонники биткоина
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.