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Боррель пожелал удачи любому кандидату в президенты США от Демократов
Боррель пожелал удачи любому кандидату в президенты США от Демократов - 22.07.2024, ПРАЙМ
Боррель пожелал удачи любому кандидату в президенты США от Демократов
Глава евродипломатии пожелал удачи любому кандидату от Демократов, который будет вместо вышедшего из гонки Джо Байдена. Об этом он сообщил в рамках Совета... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T10:38+0300
2024-07-22T10:38+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - ПРАЙМ. Глава евродипломатии пожелал удачи любому кандидату от Демократов, который будет вместо вышедшего из гонки Джо Байдена. Об этом он сообщил в рамках Совета министров иностранных дел ЕС."Я знаю, что президент Байден решил снять свою кандидатуру. Я желаю всего наилучшего демократу, который будет назначен на его место", — отметил он.Ранее Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок и поддерживает Камалу Харрис в качестве своего кандидата в вице-президенты. Кроме того, в избирательную комиссию уже поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост главы Белого дома. Одновременно с этим Харрис прекращает свои полномочия в качестве вице-президента США.
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сша, ес, джо байден, жозеп боррель
Политика, США, ЕС, Джо Байден, Жозеп Боррель
Боррель пожелал удачи любому кандидату в президенты США от Демократов
Боррель пожелал удачи любому демократу-кандидату в президенты США вместо Байдена
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - ПРАЙМ. Глава евродипломатии пожелал удачи любому кандидату от Демократов, который будет вместо вышедшего из гонки Джо Байдена. Об этом он сообщил в рамках Совета министров иностранных дел ЕС.
"Я знаю, что президент Байден решил снять свою кандидатуру. Я желаю всего наилучшего демократу, который будет назначен на его место", — отметил он.
Ранее Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок и поддерживает Камалу Харрис в качестве своего кандидата в вице-президенты. Кроме того, в избирательную комиссию уже поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост главы Белого дома. Одновременно с этим Харрис прекращает свои полномочия в качестве вице-президента США.
Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки