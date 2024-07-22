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Суд подтвердил обязанность Роспатента зарегистрировать бренд "Вымпелкома"

Суд подтвердил обязанность Роспатента зарегистрировать бренд "Вымпелкома" - 22.07.2024, ПРАЙМ

Суд подтвердил обязанность Роспатента зарегистрировать бренд "Вымпелкома"

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил обязанность Роспатента зарегистрировать товарный знак "Билайн. На... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T19:29+0300

2024-07-22T19:29+0300

2024-07-22T19:30+0300

экономика

россия

суд

бренд

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил обязанность Роспатента зарегистрировать товарный знак "Билайн. На твоей стороне" для ряда категорий товаров и услуг, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Президиум в понедельник отклонил кассационную жалобу Роспатента на принятое в марте решение первой инстанции СИПа. Тогда суд признал незаконным решение Роспатента от 24 августа 2023 года, которым "Вымпелкому" было частично отказано в регистрации знака, и обязал ведомство зарегистрировать бренд. "Вымпелком" в 2021 году обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию этого комбинированного товарного знака, включающего в себя изобразительный элемент в виде стилизованного шара с черными и желтыми полосами и словесные элементы "Билайн" и "На твоей стороне". Ведомство в 2022 году зарегистрировало бренд только в отношении трех классов товаров, а в отношении еще одного класса товаров и шести классов услуг заявителю было отказано. Основанием стало то, что для этих категорий ранее уже были зарегистрированы товарные знаки четырех других лиц, схожие с обозначением, представленным "Вымпелкомом", – "Всегда на твоей стороне", "Всегда на вашей стороне". Класс товаров, для которого Роспатент отказался регистрировать бренд оператора, включает в себя приборы, инструменты, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий и тому подобное. Среди "отказных" услуг – реклама, финансовые операции, услуги в области строительства, телекоммуникационные услуги, образование, развлечения, научные исследования и прочее. "Вымпелком", обжалуя отказ, сослался, в частности, на выводы СИПа в деле по товарному знаку "Яндекс Афиша". Там суд отметил, что "Яндекс" так активно использует свое широко известное наименование для индивидуализации многочисленных сервисов, название которых строится по принципу "Яндекс + слово, обозначающее вид сервиса" - "Яндекс Почта", "Яндекс Карты" и т.д., что такие обозначения воспринимаются уже как единый словесный элемент. По мнению "Вымпелкома", широкая известность бренда "Билайн" позволяет применить такой же подход и к спорному обозначению. Суд, согласившись с этим и другими доводами заявителя, отметил в своем решении, что между сравниваемыми обозначениями "имеется крайне низкая степень сходства, близкая к отсутствию таковой", поэтому нет препятствия для регистрации.

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россия, суд, бренд, вымпелком, билайн