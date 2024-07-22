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Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64 процента

Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64 процента - 22.07.2024, ПРАЙМ

Букмекеры в США оценили шансы на победу Трампа в 64 процента

Американские букмекеры оценивают шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа в 64% после заявления о выходе из гонки за переизбрание действующего главы... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T12:56+0300

2024-07-22T12:56+0300

2024-07-22T12:57+0300

сша

дональд трамп

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Американские букмекеры оценивают шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа в 64% после заявления о выходе из гонки за переизбрание действующего главы государства Джо Байдена, свидетельствуют данные онлайн-сервиса ставок Polymarket.Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Согласно сервису, Трамп победит на выборах с вероятностью в 64%. Шансы вице-президента США Камалы Харрис, которая стала наиболее вероятным кандидатом на выборы от демократов после ухода Байдена, оцениваются в 30%. При этом сумма ставок на победу Трампа насчитывает 40,7 миллиона долларов, на победу Харрис – 22,3 миллиона.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

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сша, дональд трамп, джо байден, выборы в сша