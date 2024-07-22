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Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки
Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ
Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки
Курс доллара начал слабо снижаться к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки, свидетельствуют данных торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T05:36+0300
2024-07-22T05:37+0300
курс доллара сша к японской иене
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс доллара начал слабо снижаться к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки, свидетельствуют данных торгов. По состоянию на 0.20 мск курс евро по отношению к доллару повысился до 1,0883 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 157,44 иены со 157,49 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 104,36 пункта. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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Курс доллара США к японской иене
05:36 22.07.2024 (обновлено: 05:37 22.07.2024)
 
Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки

Доллар слабо дешевеет к евро и иене после выхода Байдена из президентской гонки

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс доллара начал слабо снижаться к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки, свидетельствуют данных торгов.
По состоянию на 0.20 мск курс евро по отношению к доллару повысился до 1,0883 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 157,44 иены со 157,49 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 104,36 пункта.
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Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
 
Курс доллара США к японской иене
 
 
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