https://1prime.ru/20240722/dollar-850312236.html

Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки

Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки - 22.07.2024, ПРАЙМ

Доллар слабо дешевеет после выхода Байдена из президентской гонки

Курс доллара начал слабо снижаться к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки, свидетельствуют данных торгов. | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T05:36+0300

2024-07-22T05:36+0300

2024-07-22T05:37+0300

курс доллара сша к японской иене

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Курс доллара начал слабо снижаться к евро и иене после заявления президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки, свидетельствуют данных торгов. По состоянию на 0.20 мск курс евро по отношению к доллару повысился до 1,0883 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 157,44 иены со 157,49 иены за доллар на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 104,36 пункта. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://1prime.ru/20240719/valyuta-850288622.html

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