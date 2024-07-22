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Блогер Ивлеева погасила налоговый долг в 11,3 миллиона рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
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Блогер Ивлеева погасила налоговый долг в 11,3 миллиона рублей
Блогер Ивлеева погасила налоговый долг в 11,3 миллиона рублей - 22.07.2024, ПРАЙМ
Блогер Ивлеева погасила налоговый долг в 11,3 миллиона рублей
Блогер Анастасия Ивлеева уплатила налоговую задолженность в размере 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении ее... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:11+0300
2024-07-22T18:11+0300
россия
фссп
блогеры
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Блогер Анастасия Ивлеева уплатила налоговую задолженность в размере 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении ее автомобиля Lamborghini, квартиры и нескольких земельных участков. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ. В ведомстве напомнили, что в специализированном отделении судебных приставов по Ленинградской области Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП возбудили в отношении Ивлеевой исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности в размере более 11,3 миллиона рублей. Отмечается, что было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия "в отношении установленного имущества: нескольких земельных участков, квартиры и транспортного средства марки Lamborghini". Также был наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах должницы. "В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга", — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что исполнительное производство против Ивлеевой возбудили 27 июня. Приставы взыскивали с нее налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей.
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россия, фссп, блогеры
РОССИЯ, ФССП, блогеры
18:11 22.07.2024
 
Блогер Ивлеева погасила налоговый долг в 11,3 миллиона рублей

ФССП: Ивлеева погасила долг в 11,3 млн руб после ареста Lamborghini и квартиры

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера проекта "Блогеры и дороги"
Премьера проекта Блогеры и дороги - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Блогер Анастасия Ивлеева уплатила налоговую задолженность в размере 11,3 миллиона рублей после наложения запрета на регистрационные действия в отношении ее автомобиля Lamborghini, квартиры и нескольких земельных участков. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП РФ.
В ведомстве напомнили, что в специализированном отделении судебных приставов по Ленинградской области Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП возбудили в отношении Ивлеевой исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности в размере более 11,3 миллиона рублей.
Отмечается, что было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия "в отношении установленного имущества: нескольких земельных участков, квартиры и транспортного средства марки Lamborghini". Также был наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах должницы.
"В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что исполнительное производство против Ивлеевой возбудили 27 июня. Приставы взыскивали с нее налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей.
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