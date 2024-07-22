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Посвященный Джо Байдену мем-токен Jeo Boden подешевел на 60%
Посвященный Джо Байдену мем-токен Jeo Boden подешевел на 60% - 22.07.2024, ПРАЙМ
Посвященный Джо Байдену мем-токен Jeo Boden подешевел на 60%
Мем-токен Jeo Boden, названный в честь президента США, подешевел на 60% после выхода Джо Байдена из президентской гонки, следует из данных портала... | 22.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мем-токен Jeo Boden, названный в честь президента США, подешевел на 60% после выхода Джо Байдена из президентской гонки, следует из данных портала CoinMarketCap. Jeo Boden - это криптовалюта из категории мемкоинов, которая была создана на основе неправильно написанной фамилии бывшего кандидата от Демократической партии. Мем-токен используется для карикатурного изображения Джо Байдена, не имея при этом прямой связи с американским президентом и непосредственной ценности.По данным портала CoinMarketCap, мем-токен на 8.05 МСК падает в цене на 59,69%, до 0,8299 доллара.Одновременно с этим тенденцию роста показывают другие мемкоины, также посвященные американским политикам. Так, мем-токен Kamala Horris подорожал на 52%, а токен Doland Tremp прибавил в цене 24%.Ранее Джо Байден, действующий президент США и экс-кандидат в президенты от Демократической партии на предстоящих выборах, заявил о прекращении предвыборной кампании. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве нового представителя от партии.
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рынок криптовалюты, джо байден, сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
рынок криптовалюты, Джо Байден, США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Криптовалюта
Посвященный Джо Байдену мем-токен Jeo Boden подешевел на 60%
CoinMarketCap: мем-токен Jeo Boden подешевел на 60% после выхода Джо Байдена из гонки
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Мем-токен Jeo Boden, названный в честь президента США, подешевел на 60% после выхода Джо Байдена из президентской гонки, следует из данных портала CoinMarketCap.
Jeo Boden - это криптовалюта из категории мемкоинов, которая была создана на основе неправильно написанной фамилии бывшего кандидата от Демократической партии. Мем-токен используется для карикатурного изображения Джо Байдена, не имея при этом прямой связи с американским президентом и непосредственной ценности.
По данным портала CoinMarketCap, мем-токен на 8.05 МСК падает в цене на 59,69%, до 0,8299 доллара.
Одновременно с этим тенденцию роста показывают другие мемкоины, также посвященные американским политикам. Так, мем-токен Kamala Horris подорожал на 52%, а токен Doland Tremp прибавил в цене 24%.
Биткоин дорожает после выхода Байдена из президентской гонки
Ранее Джо Байден, действующий президент США и экс-кандидат в президенты от Демократической партии на предстоящих выборах, заявил о прекращении предвыборной кампании. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве нового представителя от партии.