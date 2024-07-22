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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 23 июля

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 23 июля - 22.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 23 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 5,95 копейки, до 11,974 рубля, курс доллара - на 24,01 копейки, до 87,7805 рубля,... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T17:22+0300

2024-07-22T17:22+0300

2024-07-22T17:27+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 5,95 копейки, до 11,974 рубля, курс доллара - на 24,01 копейки, до 87,7805 рубля, евро - на 27,8 копейки, до 95,7591 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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