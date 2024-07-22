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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)" - 22.07.2024, ПРАЙМ
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)" - 22.07.2024, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)", сохранив "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:16+0300
2024-07-22T18:16+0300
экономика
россия
акра
лукойл
кредитный рейтинг
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)", сохранив "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Лукойл" обусловлен сильной рыночной позицией, очень сильными оценками бизнес-профиля, географической диверсификации, обслуживания долга и ликвидности, очень крупным размером бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой, а также высоким уровнем корпоративного управления, высокой рентабельностью и сильным денежным потоком", - говорится в сообщении. Агентство полагает, что сильный бизнес-профиль "Лукойла" обусловлен очень низкими себестоимостью добычи и затратами на восполнение сырьевой базы компании, высоким уровнем запасов углеводородов, очень высокими показателями объема и глубины переработки, а также очень высокой диверсификацией добывающих активов, каналов и рынков сбыта. Высокую рентабельность бизнеса обеспечивает ряд факторов, ключевые из которых - высокая операционная эффективность и эффективные каналы монетизации. АКРА ожидает дальнейшее снижение общего долга компании. Более того, агентство оценивает ликвидность группы как очень сильную. Высокая оценка денежного потока учитывает выплаты дивидендов по итогам 2024–2026 годов на уровне 100% от скорректированного свободного денежного потока в соответствии с дивидендной политикой компании. Агентство считает, что "стабильный" прогноз с высокой долей вероятности будет сохранять неизменность неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Уточняется, что к негативному рейтинговому действию могут привести существенное изменение налоговой нагрузки отрасли и значительное ограничение экспортных возможностей в результате санкционного давления. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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россия, акра, лукойл, кредитный рейтинг
Экономика, РОССИЯ, АКРА, ЛУКОЙЛ, кредитный рейтинг
18:16 22.07.2024
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)"

АКРА подтвердило рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Лукойла" на уровне "AAA(RU)", сохранив "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Кредитный рейтинг ПАО "Лукойл" обусловлен сильной рыночной позицией, очень сильными оценками бизнес-профиля, географической диверсификации, обслуживания долга и ликвидности, очень крупным размером бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой, а также высоким уровнем корпоративного управления, высокой рентабельностью и сильным денежным потоком", - говорится в сообщении.
Агентство полагает, что сильный бизнес-профиль "Лукойла" обусловлен очень низкими себестоимостью добычи и затратами на восполнение сырьевой базы компании, высоким уровнем запасов углеводородов, очень высокими показателями объема и глубины переработки, а также очень высокой диверсификацией добывающих активов, каналов и рынков сбыта. Высокую рентабельность бизнеса обеспечивает ряд факторов, ключевые из которых - высокая операционная эффективность и эффективные каналы монетизации.
АКРА ожидает дальнейшее снижение общего долга компании. Более того, агентство оценивает ликвидность группы как очень сильную. Высокая оценка денежного потока учитывает выплаты дивидендов по итогам 2024–2026 годов на уровне 100% от скорректированного свободного денежного потока в соответствии с дивидендной политикой компании.
Агентство считает, что "стабильный" прогноз с высокой долей вероятности будет сохранять неизменность неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Уточняется, что к негативному рейтинговому действию могут привести существенное изменение налоговой нагрузки отрасли и значительное ограничение экспортных возможностей в результате санкционного давления.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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