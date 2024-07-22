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Дубайские "утопленники": россиян предупредили о новом обмане с авто
Дубайские "утопленники": россиян предупредили о новом обмане с авто - 22.07.2024, ПРАЙМ
Дубайские "утопленники": россиян предупредили о новом обмане с авто
На вторичном авторынке России может появиться множество "автомобилей-утопленников", пострадавших от влаги и природных аномалий, сообщают "Известия" со ссылкой... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T16:09+0300
2024-07-22T16:09+0300
2024-07-22T16:33+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. На вторичном авторынке России может появиться множество "автомобилей-утопленников", пострадавших от влаги и природных аномалий, сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.Согласно изданию, приобретение таких автомобилей с "подмоченной репутацией" может привести к серьезным проблемам и расходам для новых владельцев. Так, на авторынке могут появиться авто, оказавшиеся под водой из-за весеннего паводка и потопов в различных регионах России. Кроме того, от затопления пострадали автомобили в ОАЭ.Отмечается, что премиальные бренды часто становятся главными поставщиками таких автомобилей. Определить, что автомобиль находился под водой длительное время, непросто. Зачастую перед продажей такие машины подвергаются тщательной мойке и химчистке.В издании заметили, что, в отличие от автомобилей из США, которые хранятся в базе данных CarFax с полной историей автомобиля, данные об авто из России могут быть скрыты. Следы затопления часто пытаются скрыть, особенно внутри салона, однако остаточный запах сырости или пресной воды может свидетельствовать о проблеме.Кроме того, покупателям рекомендуется обратить внимание идеальный внешний вид или подозрительно хорошее состояние салона, так как главная проблема может скрываться под капотом, заключили в издании.
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россия, авто, вторичный рынок, дубай
РОССИЯ, Авто, Вторичный рынок, Дубай
Дубайские "утопленники": россиян предупредили о новом обмане с авто
Автоэксперт Шапарин: на рынке РФ появятся автомобили, побывавшие в воде в Дубае
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
На вторичном авторынке России может появиться множество "автомобилей-утопленников", пострадавших от влаги и природных аномалий, сообщают
"Известия" со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.
Согласно изданию, приобретение таких автомобилей с "подмоченной репутацией" может привести к серьезным проблемам и расходам для новых владельцев. Так, на авторынке могут появиться авто, оказавшиеся под водой из-за весеннего паводка и потопов в различных регионах России. Кроме того, от затопления пострадали автомобили в ОАЭ.
Отмечается, что премиальные бренды часто становятся главными поставщиками таких автомобилей. Определить, что автомобиль находился под водой длительное время, непросто. Зачастую перед продажей такие машины подвергаются тщательной мойке и химчистке.
В издании заметили, что, в отличие от автомобилей из США, которые хранятся в базе данных CarFax с полной историей автомобиля, данные об авто из России могут быть скрыты. Следы затопления часто пытаются скрыть, особенно внутри салона, однако остаточный запах сырости или пресной воды может свидетельствовать о проблеме.
Кроме того, покупателям рекомендуется обратить внимание идеальный внешний вид или подозрительно хорошее состояние салона, так как главная проблема может скрываться под капотом, заключили в издании.
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