https://1prime.ru/20240722/mask-850343147.html

Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена

Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ

Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена

Слова президента США Джо Байдена о решении покинуть президентскую гонку спровоцировали рост трафика в соцсети Х, где было опубликовано соответствующее... | 22.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-22T21:29+0300

2024-07-22T21:29+0300

2024-07-22T21:29+0300

илон маск

джо байден

соцсеть x

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Слова президента США Джо Байдена о решении покинуть президентскую гонку спровоцировали рост трафика в соцсети Х, где было опубликовано соответствующее заявление, сообщил владелец X, предприниматель Илон Маск."Трафик в Х был безумно высоким", — отметил он на своей странице в соцсети. Таким образом Маск прокомментировал данные, что заявление Байдена в день публикации набрало более 260 миллионов просмотров. Сейчас пост на странице Байдена посмотрели более 378 миллионов человек. Байден 21 июля сообщил, что прекращает свое участие в президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США должны пройти в ноябре.

https://1prime.ru/20240722/kharris-850313191.html

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илон маск, джо байден, соцсеть x