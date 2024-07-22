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Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена
Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена
Слова президента США Джо Байдена о решении покинуть президентскую гонку спровоцировали рост трафика в соцсети Х, где было опубликовано соответствующее... | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T21:29+0300
2024-07-22T21:29+0300
2024-07-22T21:29+0300
илон маск
джо байден
соцсеть x
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Слова президента США Джо Байдена о решении покинуть президентскую гонку спровоцировали рост трафика в соцсети Х, где было опубликовано соответствующее заявление, сообщил владелец X, предприниматель Илон Маск."Трафик в Х был безумно высоким", — отметил он на своей странице в соцсети. Таким образом Маск прокомментировал данные, что заявление Байдена в день публикации набрало более 260 миллионов просмотров. Сейчас пост на странице Байдена посмотрели более 378 миллионов человек. Байден 21 июля сообщил, что прекращает свое участие в президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США должны пройти в ноябре.
https://1prime.ru/20240722/kharris-850313191.html
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илон маск, джо байден, соцсеть x
Илон Маск, Джо Байден, соцсеть X
Маск отметил положительное влияние на соцсеть X заявления Байдена
Маск: заявление Байдена о выходе из гонки вызвало рост трафика в соцсети Х
МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Слова президента США Джо Байдена о решении покинуть президентскую гонку спровоцировали рост трафика в соцсети Х, где было опубликовано соответствующее заявление, сообщил владелец X, предприниматель Илон Маск.
"Трафик в Х был безумно высоким", — отметил он на своей странице в соцсети.
Таким образом Маск прокомментировал данные, что заявление Байдена в день публикации набрало более 260 миллионов просмотров. Сейчас пост на странице Байдена посмотрели более 378 миллионов человек.
Байден 21 июля сообщил, что прекращает свое участие в президентской гонке. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США должны пройти в ноябре.
"Марионетка Сороса". Маск оценил выдвижение Камалы Харрис