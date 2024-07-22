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Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240722/metall-850339749.html
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена
Возможное снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне снятия кандидатуры Джо Байдена с президентских выборов может привести к спекулятивному | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:36+0300
2024-07-22T18:36+0300
экономика
металлы
джо байден
рост цен
биржевые торги
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Возможное снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне снятия кандидатуры Джо Байдена с президентских выборов может привести к спекулятивному росту цен на все сырьевые товары, в том числе и металлы, сказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Президент США Джо Байден в воскресенье официально заявил о том, что выходит из предвыборной гонки. В понедельник в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы государства. "Прямых последствий ожидать не стоит, но в связи с попытками демократов улучшить свои шансы есть возможность более оперативного снижения ставки ФРС, что позволит рынкам получить дополнительную ликвидность и придать ускорение экономическому росту в стране. При таком сценарии все сырьевые материалы получат дополнительную поддержку со стороны спекулятивного спроса, что позволит ценам на них подрасти", - ответил Худалов на вопрос о влиянии отставки Байдена на рынок металлов. По словам эксперта, пока динамика цен на ряд металлов нисходящая. Так, алюминий дешевеет в пределах 2% и находится около 2 300 долларов за тонну, никель снижается примерно на 1%, оставаясь у 16 100 долларов за тонну. В целом металлы повторяют динамику нефтяных цен и пока говорить о положительном эффекте от отказа Байдена от участия в выборах нельзя, заключает Худалов.
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металлы, джо байден, рост цен, биржевые торги
Экономика, металлы, Джо Байден, рост цен, биржевые торги
18:36 22.07.2024
 
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена

Эксперт не исключил роста цен на металлы после снятия кандидатуры Байдена

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкХакасский алюминиевый завод
Хакасский алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Возможное снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне снятия кандидатуры Джо Байдена с президентских выборов может привести к спекулятивному росту цен на все сырьевые товары, в том числе и металлы, сказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Президент США Джо Байден в воскресенье официально заявил о том, что выходит из предвыборной гонки. В понедельник в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы государства.
"Прямых последствий ожидать не стоит, но в связи с попытками демократов улучшить свои шансы есть возможность более оперативного снижения ставки ФРС, что позволит рынкам получить дополнительную ликвидность и придать ускорение экономическому росту в стране. При таком сценарии все сырьевые материалы получат дополнительную поддержку со стороны спекулятивного спроса, что позволит ценам на них подрасти", - ответил Худалов на вопрос о влиянии отставки Байдена на рынок металлов.
По словам эксперта, пока динамика цен на ряд металлов нисходящая. Так, алюминий дешевеет в пределах 2% и находится около 2 300 долларов за тонну, никель снижается примерно на 1%, оставаясь у 16 100 долларов за тонну. В целом металлы повторяют динамику нефтяных цен и пока говорить о положительном эффекте от отказа Байдена от участия в выборах нельзя, заключает Худалов.
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ЭкономикаметаллыДжо Байденрост ценбиржевые торги
 
 
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