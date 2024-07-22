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Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена - 22.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена
Возможное снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне снятия кандидатуры Джо Байдена с президентских выборов может привести к спекулятивному | 22.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-22T18:36+0300
2024-07-22T18:36+0300
2024-07-22T18:36+0300
экономика
металлы
джо байден
рост цен
биржевые торги
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Возможное снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне снятия кандидатуры Джо Байдена с президентских выборов может привести к спекулятивному росту цен на все сырьевые товары, в том числе и металлы, сказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Президент США Джо Байден в воскресенье официально заявил о том, что выходит из предвыборной гонки. В понедельник в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы государства. "Прямых последствий ожидать не стоит, но в связи с попытками демократов улучшить свои шансы есть возможность более оперативного снижения ставки ФРС, что позволит рынкам получить дополнительную ликвидность и придать ускорение экономическому росту в стране. При таком сценарии все сырьевые материалы получат дополнительную поддержку со стороны спекулятивного спроса, что позволит ценам на них подрасти", - ответил Худалов на вопрос о влиянии отставки Байдена на рынок металлов. По словам эксперта, пока динамика цен на ряд металлов нисходящая. Так, алюминий дешевеет в пределах 2% и находится около 2 300 долларов за тонну, никель снижается примерно на 1%, оставаясь у 16 100 долларов за тонну. В целом металлы повторяют динамику нефтяных цен и пока говорить о положительном эффекте от отказа Байдена от участия в выборах нельзя, заключает Худалов.
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металлы, джо байден, рост цен, биржевые торги
Экономика, металлы, Джо Байден, рост цен, биржевые торги
Эксперт не исключил подорожания металлов после решения Байдена
Эксперт не исключил роста цен на металлы после снятия кандидатуры Байдена
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Возможное снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне снятия кандидатуры Джо Байдена с президентских выборов может привести к спекулятивному росту цен на все сырьевые товары, в том числе и металлы, сказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Президент США Джо Байден в воскресенье официально заявил о том, что выходит из предвыборной гонки. В понедельник в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис на пост главы государства.
"Прямых последствий ожидать не стоит, но в связи с попытками демократов улучшить свои шансы есть возможность более оперативного снижения ставки ФРС, что позволит рынкам получить дополнительную ликвидность и придать ускорение экономическому росту в стране. При таком сценарии все сырьевые материалы получат дополнительную поддержку со стороны спекулятивного спроса, что позволит ценам на них подрасти", - ответил Худалов на вопрос о влиянии отставки Байдена на рынок металлов.
По словам эксперта, пока динамика цен на ряд металлов нисходящая. Так, алюминий дешевеет в пределах 2% и находится около 2 300 долларов за тонну, никель снижается примерно на 1%, оставаясь у 16 100 долларов за тонну. В целом металлы повторяют динамику нефтяных цен и пока говорить о положительном эффекте от отказа Байдена от участия в выборах нельзя, заключает Худалов.
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